Le ZEvent 2025 s’est conclu en apothéose dans la nuit du dimanche à ce lundi 8 septembre 2025. Les streamers ont donné de leur voix et de leur personne, et leurs efforts ont largement été récompensés.

Pendant trois jours de streaming intenses, ponctués de moments drôles, ludiques, loufoques et émouvants, la cinquantaine de streamers réunis à Montpellier a permis de récolter plus de 16 millions d’euros pour huit associations œuvrant dans le domaine de la santé. C’est un nouveau record pour le ZEvent 2025, marathon caritatif initié par Zerator.

16 millions récoltés grâce au ZEvent 2025

Certains en doutaient, mais ils l’ont fait. « Pas d’ego », comme l’ont répété Zerator et nombre de ses camarades durant les trois jours de streaming, mais la fierté se lisait sur leur visage. Le record de plus de 10 millions d’euros établi l’année dernière a été pulvérisé dans la nuit du dimanche 7 septembre au lundi 8 septembre. 16 179 096 euros ont ainsi été récoltés lors du ZEvent 2025 grâce à aux dons des communautés éclectiques de streamers. Comme tous les ans, ils ont tous donné de leur personne relevant des défis plus fous les uns que les autres au terme de leur donation goals, la fameuse liste de défis à réaliser une fois un palier de dons atteint. L’ensemble des fonds sera distribué à huit associations œuvrant pour dans le domaine de la santé et de l’accompagnement des malades, à savoir :

La Ligue contre le cancer

Association Française des Aidants

Nightline

Helebor

Le Rire Médecin

Sourire à la Vie

L’Envol

Sparadrap

Outre les streamers mobilisés à Montpellier cette année, le ZEvent 2025 a pu compter sur la participation de streamers moins connus. L’événement proposait en effet un format hybride cette année, permettant à celles et ceux déterminés à faire monter cette cagnotte depuis chez eux de participer. Ce sont ainsi plus de 300 vidéastes supplémentaires qui ont œuvré à la collecte de dons à distance. Depuis sa première édition, le ZEvent a ainsi récolté plus de 41 millions d’euros, et reste aujourd’hui l’événement caritatif ayant levé le plus de fonds sur Twitch.

Source : ZEvent.