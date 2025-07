Le ZEvent 2025 n’a même pas encore commencé qu’il fait déjà parler de lui. Mais cette fois, ce n’est pas pour ses records ou ses initiatives solidaires. C’est une participation d’un député, ui a déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux. Résultat : l’élu annonce se retirer… et l’équipe du ZEvent modifie officiellement ses règles.

Une inscription qui fait débat pour le Zevent

Tout est parti d’un simple tweet. Le 27 juillet, Denis Masséglia, député Renaissance du Maine-et-Loire, annonce fièrement qu’il participera au ZEvent cette année. Il explique être un joueur passionné, issu de la culture “geek”, et affirme vouloir contribuer à cette grande aventure caritative. Mais très vite, les réactions s’enchaînent. Et elles ne sont pas tendres. Sur Bluesky, le streamer Antoine Daniel ne mâche pas ses mots. Il le qualifie de “petit député médiocre” et l’invite à se retirer de lui-même. Ce message est massivement relayé, et la polémique enfle.

Pourquoi autant de réactions ? Principalement parce que le ZEvent a toujours été présenté comme un événement neutre et apolitique. Or, Denis Masséglia s’est récemment exprimé en faveur de la loi Duplomb, très critiquée par certaines associations partenaires de cette édition 2025. Pour beaucoup, sa présence allait à l’encontre de l’esprit du ZEvent. Dans un long message posté sur X, Denis Masséglia affirme avoir été la cible d’un véritable harcèlement. Il évoque des menaces, des insultes, et même des messages incitant au suicide. Il annonce déposer une série de plaintes dans les jours à venir.

Une réaction immédiate

Quelques heures plus tard, l’équipe du ZEvent prend la parole. Elle rappelle que l’événement est, et restera, “non partisan et non confessionnel”. Pour éviter tout malentendu à l’avenir, une nouvelle règle est ajoutée : toute personne exerçant (ou ayant exercé) un mandat politique ne pourra plus participer.

Les organisateurs se réservent aussi le droit de refuser ou d’annuler une participation à tout moment si celle-ci compromet l’image ou l’ambiance du ZEvent. Malgré cette affaire, le ZEvent 2025 continue de susciter une énorme attente. Comme chaque année, des dizaines de streamers seront réunis pour une cause commune, avec des animations, des défis et des heures de live. L’édition 2022 avait franchi la barre des 10 millions d’euros récoltés.

Source : ZEVENT