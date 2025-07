Il est l’une de nos plus grandes fiertés françaises dans le divertissement sur internet. Depuis 2016, il a rapporté pas moins de 41 344 094€ pour de nombreuses associations en tout genre. Il a réuni plus d’une centaine de streameurs et créateurs de contenus, ainsi que des millions de spectateurs à travers les années. Et il sera très bientôt de retour. On parle bien sûr du ZEVENT, événement caritatif de renom créé par Adrien ‘Zerator’ Nougaret et Alexandre Dachary, qui vient tout juste de confirmer son retour pour une neuvième édition. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le ZEVENT confirme son retour pour 2025

C’est en effet officiel : le ZEVENT sera de retour à la rentrée 2025, avec une nouvelle édition qui se tiendra du 5 au 7 septembre prochain en direct de Montpellier mais aussi en ligne. Pour l’occasion, pas moins de 183 steameurs et créateurs de contenus ont alors été annoncés, parmi lesquels des habitués de l’événement comme des nouveaux venus. Car l’une des spécificités de cette année, c’est qu’il est possible pour n’importe quel streameur de s’inscrire… à condition bien sûr de remplir les pré-requis préconisés sur le site officiel de l’événement.

Pour cette nouvelle édition, le ZEVENT annonce un partenariat avec pas moins de huit associations françaises, parmi lesquelles l’Association française des aidants, Helebor, La Ligue contre le cancer, Nightline et enfin le Pôle Enfance, qui réunit Le Rire Médecin, Sourire à la vie, L’Envol et Sparadrap. « Pour le ZEVENT 2025, la Fondation de France assure la collecte des dons et le reversement aux huit associations bénéficiaires » apprend-on également sur le site de l’événement, qui révèle au passage que le Pôle Enfance représentera une part à lui tout seul.

Un concert d’ouverture exceptionnel annoncé

Mais ce n’est pas tout. Car comme le veut la tradition, le ZEVENT 2025 s’ouvrira d’abord au préalable sur un concert organisé au Zénith Sud de Montpellier le 4 septembre, avec la participation des rappeurs IAM, Alonzo et Carbonne. De plus, et cela fera assurément des heureux, l’Orchestre Curieux a également confirmé sa présence aux côtés de Lorien Testard et Alice Duport-Percier, compositeurs de Clair Obscur: Expedition 33, qui seront comme d’habitude accompagnés de Marianne (Little Big Whale) et PV Nova.

Précisons que la billetterie du concert du ZEVENT 2025 ouvrira alors le mercredi 30 juillet à 20h, à un prix encore non annoncé. Il faudra cependant faire vite pour s’en procurer, car les places risquent de partir le temps de le dire. Quant à l’organisation du concert, l’équipe annonce l’ouverture des portes pour 18h, avec la présence d’un espace de restauration payant et surtout l’ouverture de plus de bars que l’an dernier. De quoi assurer une belle soirée d’ouverture au ZEVENT 2025 donc, et ce avant un long week-end placé sous le signe du divertissement !

