Le ZEvent sera de retour cette année et il ne faudra pas attendre très longtemps avant de revoir vos streameurs préférés tout donner pour la bonne cause le temps d’un weekend.

L’événement qui bat des records sur Twitch reviendra à la rentrée. Le ZEvent 2022 prend date. Voici le programme et les participants, et comme d’habitude ça ne plaît pas à tout le monde.

Le streamer Zerator et toute sa bande rempilent pour une sixième édition. Le ZEvent 2022, l’un des plus grands événements du jeu vidéo en France, reviendra du 9 au 11 septembre au profit de l’association GoodPlanet. La cause environnementale sera donc mise à l’honneur par une cinquantaine de streamers qui diffuseront du contenu en direct pendant plus de cinquante heures pour récolter des dons.

Comme l’an dernier, le ZEvent 2022 sera précédé d’un concert sur la scène du Zénith de Montpellier. Les organisateurs promettent une succession de 11 personnalités pendant plus de 3h de show, qui sera lui aussi retransmis sur Twitch. Soprano, Bigflo et Oli, PV Nova, French Fuse et Berywam participeront à cette soirée musicale. La billetterie sera ouverte à partir du lundi 11 juillet, à 19 heures.

La liste des participants du ZEvent 2022

Alexclick

Alphacast

Altair

Angle Droit

Antoine Daniel

Arkunir

Avamind

Baghera Jones

Berlu

BlitzStream

Bob Lennon

Bren

CaMaK

CarlJr

Ceb

Chap

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

DrFeelgood

Etoiles

Gius

Gom4rt

Horty

ImSoFresh

Jbzz

Jean Massiet

Jeel

Jiraya

Kenny

Lapi

LeBouseuh

Lege

LittleBigWhale

Master Snakou

Mister MV

MoMaN

Mynthos

NBK

Ponce

Rivenzi

Sardoche

Shaunz

Shisheyu

SkyRRoZ

Skyyart

Solary

Tonton

TPK

Trinity

Ultia

Un33D

Xari

ZeratoR

Une association et des participants qui enflamment la Toile

Après tant de records, l’événement caritatif est particulièrement attendu au tournant. En 2021, tout ce beau monde avait permis de lever plus de dix millions d’euros pour l’ONG Action contre la faim. Et on leur souhaite de récolter des sommes aussi énormes. Pourtant, l’annonce de l’événement a été gâchée sur les réseaux sociaux où l'œuvre choisie (pour ses affiliations avec Total) et la liste des participants font débat (pour changer).

Certains déplorent l’absence de leurs personnalités favorites ou de grands noms comme le Joueur du Grenier, Squeezie ou encore Michou, Inoxtag ou Amine qui n’ont pourtant fait l’événement qu’une seule fois. Les communautés de ces trois derniers n’ont d’ailleurs rien trouvé de mieux à faire que de s’attaquer à d’autres streameurs et surtout streameuses présents à base de messages haineux. D’autres crient à un racisme volontaire des organisateurs, ce que l’un des concernés dément. En attendant, on rappelle que le but du ZEvent 2022 n'est pas de battre le record de l'année dernière, mais bien de soutenir une cause « qui nous touche tous, qui est trop importante pour être ignorée » explique Zerator.