Malgré les polémiques autour de son annonce, le ZEvent 2022 devrait encore être une édition pleine de surprises. Cette année encore, il y aura du beau monde et pas uniquement du côté des streameurs. L’événement vient d’annoncer un invité de renom dont la présence hype déjà les fans.

Un invité surprise au ZEvent 2022

Le ZEvent 2022 revient du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, à partir de 18h. Cette nouvelle édition promet encore quelques moments forts et marquants qui devraient permettre de récolter un maximum de dons pour les cinq associations choisies par les spectateurs. Pour marquer le coup, le steameur Etoiles pourra compter sur un invité inattendu : Alain Chabat. L’acteur, réalisateur et animateur télé a répondu à l’invitation du participant, connu pour faire des quiz de culture générale.

Alain Chabat viendra donc donner de sa personne le samedi 10 septembre à partir de 20 heures pour animer un « Questions pour un streameur : Burger Edition ». « Je suis vraiment très content, parce qu’au-delà du nom, il a tellement respecté le truc. On ressent vraiment que le boug est engagé » s’est réjouit Etoiles lors d’un live Twitch. Ce n’est cependant pas la première fois qu’un animateur français participe au ZEvent. Samuel Etienne de « Questions pour un champion » avait lui aussi aidé à récolter des dons. L’aura n’est cependant pas la même, on en convient. Sur la Toile, les fans se sont donc montré plus que positifs à cette nouvelle venue et ont même hâtes de pouvoir découvrir cette émission en direct. Le tweet annonçant ce partenariat récolte déjà plus de 60 000 likes au moment où nous écrivons ces lignes.