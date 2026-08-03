Alors que Nintendo avait à l’origine prévu d’offrir une suite à The Legend of Zelda: The Wind Waker, la réception du jeu auprès du public américain a finalement tout changé.

En quarante ans d’existence, The Legend of Zelda aura connu, comme toute grande franchise, beaucoup de hauts et de bas. Et si certains opus ont aujourd’hui toujours bien du mal à convaincre les fans, à l’instar d’A Link to the Past par exemple ; d’autres, au contraire, ont fini par acquérir un véritable succès d’estime avec le temps. C’est notamment le cas de The Wind Waker, aujourd’hui largement considéré par les joueurs malgré des débuts difficiles. Des débuts qui, malheureusement, auront toutefois poussé Nintendo à abandonner l’idée d’une suite.

Oui, Zelda: The Wind Waker 2 a bien failli devenir une réalité

Cette anecdote, probablement déjà connue des plus grands fans de Zelda, a récemment été remise en lumière par la chaîne Did You Know Gaming sur YouTube, spécialisée dans les coulisses de développement de nos jeux préférés. Tirée d’une prise de parole d’Eiji Aonuma lors de la Game Developers Conference 2007, elle nous rappelle ainsi qu’il était à l’origine prévu par Nintendo d’offrir une suite à The Wind Waker, mais que la réception relativement tiède dont il a bénéficié à sa sortie aura finalement eu raison de ce projet.

« À un moment donné, j’avais entendu dire que même The Wind Waker, qui avait franchi la barre du million d’exemplaires vendus, perdait rapidement de son élan, et que les ventes étaient au ralenti même en Amérique du Nord, où le marché était pourtant bien plus dynamique qu’au Japon », avait notamment déclaré le créateur de Zelda: Ocarina of Time. « J’ai demandé à [Nintendo Amérique] pourquoi il en était ainsi, et on m’a répondu que la technique du toon-shading donnait en fait l’impression que ce Zelda s’adressait à un public plus jeune ».

Car à l’époque, son changement de direction artistique constituait en effet le plus grand tort adressé par les fans, qui reprochaient à Nintendo d’avoir voulu infantiliser Zelda avec un style visuel plus orienté cartoon. « Pour cette raison, il éloignait les adolescents, qui constituaient jusqu’alors le public type », a expliqué Aonuma. Et parce que la suite à The Wind Waker était supposée suivre le même chemin, il a donc finalement été décidé d’abandonner le projet afin « d’offrir au marché nord-américain, plus florissant, le Zelda qu’il attendait », sans quoi « cela aurait pu signer la fin de la franchise ».

À défaut de cette suite, les joueurs ont eu Twilight Princess

Bien sûr, cette anecdote pourrait alors aujourd’hui frustrer de nombreux fans de The Wind Waker, qui ne seraient probablement pas contre l’idée d’une suite. Mais rappelons que ce changement de direction a par la suite permis à Nintendo de donner vie à Twilight Princess, un jeu salué par la critique qui est longtemps resté parmi les jeux les plus vendus de la franchise. De quoi conforter l’éditeur dans l’idée qu’il s’agissait de la meilleure chose à faire, donc, même si l’équipe avait visiblement déjà de beaux projets pour la suite de The Wind Waker.

Mais qui sait, peut-être cette dernière finira-t-elle d’une manière ou d’une autre par devenir réalité un jour ? Après tout, à une époque où les remakes et les remasters sont légion, un remake de The Wind Waker pourrait permettre à Nintendo de jauger l’attente du public sur la question, et de prendre la décision qui s’impose ensuite. Mais avant cela, c’est un tout autre remake qui attend les fans de Zelda, puisque comme officialisé début juin, Ocarina of Time reviendra dès cette année sur Nintendo Switch 2 dans une version entièrement remise au goût du jour.

Source : Did You Know Gaming