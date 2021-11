Si Nintendo est évidemment fier de sa série The Legend of Zelda, un pan de l’histoire de cette dernière est volontairement oublié par la firme de Kyoto. Ce pan correspond aux trois jeux Zelda sortis sur le tristement célèbre CD-i de Philips. Et si Nintendo évite soigneusement de mentionner ces titres, il se pourrait qu’il ait récemment fait une entorse à cette règle.

Il semblerait que Nintendo ait fait une référence volontaire à un des jeux Zelda sortis sur Philips CD-i. Il y a quelques jours, le compte Twitter de Nintendo of America a publié une série de tweets en rapport avec l’histoire de Zelda. Ces tweets consistaient en plusieurs sondages au sujet des goûts des fans de la licence. Et le dernier d’entre eux n’a pas manqué de faire réagir les connaisseurs ainsi que les amateurs de mèmes anglophones.

Pour info, cette dernière question était "can you wait to bomb some Dodongos?" Et si cette phrase peut sembler sortie de nulle part à la majorité des joueurs français, elle cache une référence très spécifique.

En effet, Link sort "Great! I can’t wait to bomb some Dodongos!" avec enthousiasme dans une des célèbres scènes cinématiques de Link : The Faces of Evil. Ce dernier, sorti en 1993, fait partie des jeux liés à ces licences de Nintendo sortis sur CD-i. Sortie de son contexte, cette phrase est depuis devenue un mème populaire sur Internet. La vidéo de l’extrait en question est disponible ci-dessous.

Nintendo assouplit ses consignes vis-à-vis des jeux CD-i ?

Le tweet de Nintendo est donc tellement spécifique que la référence paraît totalement volontaire et souhaitée. Même s’il ne s’agit que d’un tweet se voulant humoristique, cette référence n’en est pas moins étonnante. En effet, Nintendo fait généralement en sorte d’éviter de mentionner les jeux Zelda sortis sur la console de Philips. Ils ne sont par exemple pas mentionnés dans le livre officiel The Legend of Zelda - Hyrule Historia.

Lors de la mise en place du partenariat entre Nintendo et Philips autour d’un lecteur CD pour Super Nintendo (qui n’est jamais sorti), la firme de Kyoto a donné l’autorisation à Philips de développer et commercialiser des jeux exploitant ses personnages. Cet accord a donné vie à Hotel Mario ainsi qu’à trois jeux Zelda. Ces trois titres, Link : The Faces of Evil, Zelda : The Wand of Gamelon et Zelda’s Adventure sont devenus au fil du temps sujets de nombreux moqueries.

Trois vilains petits canards

Ces dernières sont liées aussi bien à leur direction artistique qu’à leur gameplay ou au jeu de leurs acteurs. Car comme le montre l’histoire du jour, ces jeux avaient des cinématiques intégralement doublées (y compris en français).

La référence dont il est question ici est-elle une exception à la règle pour la blague ? Ou est-ce que Nintendo a revu sa manière de considérer ces Zelda CD-i ? Impossible de faire une affirmation dans un sens ou dans l’autre. La rigueur de Nintendo dans sa manière de gérer ses marques pousse cependant à croire que le premier choix est plus proche de la vérité.

Que pensez-vous de ce tweet ? Pensez-vous que Nintendo a volontairement fait référence à un des jeux Zelda sortis sur CD-i ? Estimez-vous que Nintendo devrait reconnaître l’existence de ces titres et les inclure dans les chronologies officielles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.