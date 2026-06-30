Tandis que la franchise Zelda s'apprête à recevoir prochainement une revisite du mythique Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, beaucoup attendent un véritable nouvel épisode, alors que la sortie de Tears of the Kingdom remonte déjà à 2023. En attendant du plus concret à ce sujet, un nouveau rapport fait état d'un autre ancien titre de la série qui pourrait recevoir un traitement similaire, histoire d'occuper les fans d'ici au prochain nouveau jeu.

Zelda continue de réexplorer son crépuscule

Ce nouveau rapport en lien avec Zelda nous vient de Nash Weedle, un insider de Nintendo en vue et plutôt fiable. À l'en croire, Ocarina of Time ne serait pas le dernier effort de la firme visant à offrir un nouveau regard à d'anciens épisodes de sa légendaire série. Alors que cela fait six ans ont séparé la sortie de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, le prochain nouveau jeu majeur de la saga pourrait ne pas sortir avant 2029.

Par conséquent, Nintendo disposerait de deux ans pour proposer quelque chose aux fans. Après Ocarina of Time plus tard cette année, il serait question d'un nouveau jeu Zelda en 2D aux ambitions relativement modestes pour 2027. Pour 2028, le géant japonais aurait donc, d'après le rapport de Nash Weedle, déjà quelque chose en tête : une revisite de Twilight Princess, sorti à l'origine en 2006, et l'un des épisodes s'étant le mieux vendu de toute la série. En parallèle de cela, il évoque à nouveau le cas de Wind Waker, un autre épisode populaire, sur lequel il n'aurait toutefois rien de concret à rapporter.

Des rumeurs autour de nouvelles versions de Zelda Twilight Princess et Wind Waker avaient en effet déjà fait surface par le passé et, au moins concernant celui en lien avec Midna et Link en forme de loup, cela semble à nouveau se vérifier. D'après Nash Weedle, cette revisite de Twilight Princess, qu'il s'agisse d'un Remake ou d'un Remaster, offrirait un nouveau regard du jeu original, sans plus de précision. Mais puisqu'il ne devrait pas sortir du crépuscule avant un long moment, nous aurons sans doute l'occasion d'en apprendre davantage à son sujet plus tard.

Source : Nash Weedle sur YouTube