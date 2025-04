Durant la présentation de la Nintendo Switch 2, Big N a confirmé son attention d'améliorer certains jeux Switch sur sa prochaine console. Et quoi de mieux pour cela que les deux aventures The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ? Ces deux pépites, qui sont parmi les meilleurs exclusivités du constructeur, recevront donc des améliorations graphiques à l'image du support du HDR, d'une meilleure résolution et d'un framerate plus élevé et surtout stable dans les endroits les plus compliqués. Une bonne occasion pour des millions de joueurs de les (re)découvrir.

Pas de problème de sauvegarde avec Zelda sur Nintendo Switch 2

Les éditions Nintendo Switch 2 des jeux Zelda seront offertes aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tandis qu'elles devraient être facturées à hauteur d'une dizaine d'euros pour les autres. Et si vous ne possédez aucune version de ces titres, il reste la possibilité de les acquérir au prix de 79,99€ (tarif maximum conseillé), mais vous pouvez oublier le pass d'extension de Breath of the Wild qui n'est pas inclus.

Mais la semaine dernière, une découverte sur l'édition Switch 2 de Zelda Tears of the Kingdom a déçu. Sur les pages de l'e-shop ou du site officiel Nintendo de TOTK, on pouvait lire que la sauvegarde cloud n'était pas pris en charge. Et c'était d'ailleurs aussi le cas sur d'autres jeux. Après cette mauvaise surprise, il y a une excellente nouvelle puisque le jeu ne vous décevra finalement pas sur ce point sur Nintendo Switch 2. Voici désormais le message affiché à la place du propos sur la gestion de la sauvegarde cloud :

« Les données de sauvegarde créées dans le deuxième fichier de sauvegarde de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent pas être transférées vers la version Nintendo Switch de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ». En d'autres termes, attendez-vous à pouvoir récupérer votre sauvegarde de Zelda TOKT sur Switch 1 pour continuer sur votre progression sur Nintendo Switch 2, tandis que le transfert dans le sens inverse ne sera pas possible en ce qui concerne ce deuxième fichier de sauvegarde. Bon en même temps, à quoi bon retourner sur l'ancienne version après avoir goûté aux améliorations graphiques et techniques ?

Source : Nintendo.