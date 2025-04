La version Nintendo Switch 2 de Zelda Tears of the Kingdom s'offre une nouveauté exclusive qui va peut-être faire des envieux, et qui va permettre d'améliorer un peu le confort de jeu.

En plus de Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza, la Nintendo Switch 2 va rééditer certains des jeux de la Switch 1 qui seront plus beaux et plus fluides qu'ils ne l'étaient. Des versions qui seront disponibles à l'achat séparément, ou des via des mises à jour gratuites pour les abonnés Nintendo Switch Online et payantes pour le rester des joueuses et joueurs. Et parmi ces « Nintendo Switch 2 Editions », il y a les bijoux The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Zelda TOTK accueille une nouveauté exclusive sur Switch 2

Comme repéré par le youtubeur Zeltik, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aura une fonctionnalité très demandée sur Nintendo Switch, à savoir la réparation d'armes. En effet, pour celles et ceux qui ne le savent, les armes dans TOTK ont une durabilité. Un choix de game design qui fait toujours autant débat parmi les joueuses et joueurs. Mais ce système qui dérange, voire irrite une partie de la communauté, sera presque de l'histoire ancienne.

Pour les versions Nintendo Switch 2 de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, Big N va lancer Zelda Notes. Une application accessible depuis un smartphone ou une tablette qui offre un accès à 9 fonctionnalités. Vous pourrez par exemple avoir un assistant vocal de navigation pour vous aider à trouver les Korogus et les sanctuaires, écouter les souvenirs des différents personnages, débloquer des succès, ou encore obtenir des effets en jeu chaque jour.

« Testez votre chance une fois par jour dans Zelda Notes. Restaurez vos cœurs, vos armes et bien plus en fonction du résultat » peut-on lire sur le site de Nintendo. Mais cette nouveauté exclusive à l'édition Nintendo Switch 2 de Zelda Tears of the Kingdom permet également de récupérer un bonus « Réparation d'équipement », comme confirmé lors du Treehouse Live sur les deux jeux. En revanche, attention, ce n'est pas une solution miracle. Cet effet est attribué de manière aléatoire, comme le reste des avantages, et une seule fois par jour au maximum. Autant dire qu'il va bien falloir réfléchir à l'arme que vous voulez rafistoler.

Source : Nintendo (via Zeltik).