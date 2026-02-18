Les deux derniers épisodes principaux de The Legend of Zelda de la Nintendo Switch 2 et première du nom ont chacun reçu une nouvelle mise à jour. Voici ce qu'elles changent.

Ce 21 février 2026, la licence The Legend of Zelda célébrera son 40e anniversaire. Une date hautement symbolique pour les fans, qui espèrent voir Nintendo marquer le coup avec quelques annonces surprises. Nouveau jeu inédit, remasters de Twilight Princess et The Wind Waker, dont les rumeurs persistent depuis plusieurs années, ou encore premier aperçu officiel du film live-action actuellement en production... Les attentes sont nombreuses pour cet anniversaire symbolique. Si le constructeur japonais se montre pour l'heure particulièrement discret, il a malgré tout déployé deux nouvelles mises à jour, l'une pour Zelda BOTW, l'autre pour Tears of the Kingdom.

Deux nouvelles mises à jour pour Zelda

Depuis leur ressortie sur Nintendo Switch 2, les deux derniers épisodes majeurs de la saga reçoivent ponctuellement de légères mises à jour. Deux nouveaux patchs ont ainsi été déployés ce 18 février 2026 sur les deux machines. Que ce soit pour The Legend of Zelda Breath of the Wild ou TOTK, ces correctifs sont avant tout routiniers et n'apportent aucun grand changement à l'expérience. Du côté de Tears of the Kingdom, les joueurs ayant vaincu l'Hinox noir du château d'Hyrule sans recevoir la médaille promise pourront cette fois récupérer leur récompense. Voici, dans le détail, les changements apportés par ces mises à jour de Zelda TOTK et Breath of the Wild :

Patch notes de la mise à jour 1.4.3 de Tears of the Kingdom

Correction d'un problème qui affichait le Hinox noir du château d'Hyrule comme invaincu même lorsqu’il l’était, empêchant ainsi les joueurs d'obtenir la médaille de monstre Hinox. En téléchargeant la mise à jour, les joueurs affectés par le bug obtiendront la médaille automatiquement.

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Patch notes de la mise à jour 1.9.0 de Zelda BOTW

La langue thaï est désormais prise en charge. Si vous sélectionnez « Thaï/Anglais » dans les paramètres de votre Nintendo Switch 2, le texte s'affichera donc en thaï. La langue audio ne prend pas en charge le thaï. Par conséquent, si vous sélectionnez l’option pour faire correspondre la langue de la console avec celle des voix dans les « Options » du jeu, le son sera en anglais.

Les mises à jour suivantes ont été apportées pour la version Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.



Source : Nintendo