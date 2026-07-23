En attendant le Remake d'Ocarina of Time à venir dans les prochains mois, les fans de Zelda Tears of the Kingdom ont de nouveaux objets de collection sur lesquels saliver.

Plus précisément, il s'agit d'adaptations du spin-off Muso de Zelda Tears of the Kingdom, Hyrule Warriors, qui s'offrent une toute nouvelle ligne de jouets de la part d'Hasbro. Le géant du jouet américain a ainsi annoncé trois nouvelles figurines de personnages légendaires de la franchise phare de Nintendo à leur effigie dans le titre de Koei Tecmo, bien que leur sortie ne soit pas pour tout de suite.

Trois nouveaux jouets Hasbro pour la licence The Legend of Zelda Hyrule Warriors

Trois figurines composent donc cette première série de jouets estampillés Hyrule Warriors : Link, Zelda et Ganondorf. Ce qui surprend peut-être davantage, c'est qu'elles s'inspirent de Tears of the Kingdom, délaissant ainsi la tenue verte emblématique de Link pour sa fameuse tunique bleue et son bras métamorphosé. Il faudra repasser plus tard pour avoir des objets de collection en lien avec le très surveillé Remake d'Ocarina of Time, ou encore pour le film en lien avec Breath of the Wild.

Mesurant 15 centimètres de haut, les figurines de Link et Zelda coûteront 27,99 $ chacune, tandis que celle de Ganondorf mesurera quant à elle 19 centimètres et coûtera de son côté 42,99 $. Chaque figurine dispose de multiples points d'articulation afin de pouvoir tenir dans diverses positions et comprennent divers accessoires supplémentaires. Dans le cas de Link, on a par exemple la Master Sword, son iconique Bouclier d'Hyrule, une cape, mais aussi deux modèles de main pour son bras métamorphosé.





© Hasbro/Nintendo

Sortie prévue au printemps 2027 et précommandes ouvertes pour l'heure seulement aux États-Unis

Ces trois figurines estampillées The Legend of Zelda Hyrule Warriors doivent sortir dans le courant du printemps 2027 et ne sont pour l'heure disponibles à la précommande qu'aux États-Unis auprès de certains revendeurs assermentés. Il faudra donc repasser plus tard pour l'ouverture des précommandes de ces jouets de notre côté de l'Atlantique.

Source : Hasbro