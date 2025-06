Zelda: Tears of the Kingdom est loin d’avoir dit son dernier mot, et plein de contenus gratuits peuvent être récupérés actuellement grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Zelda: Tears of the Kingdom aura eu une belle vie. Après une solide carrière sur Nintendo Switch 1, sa version Nintendo Switch 2 permet d’en profiter dans de bien meilleures conditions. Et pour prolonger encore un peu le plaisir, Nintendo vous propose désormais de récupérer des contenus gratuits via une nouvelle fonctionnalité. Elle n’est pas belle, la vie ? On vous explique.

Plein de contenus gratuits sur Zelda: Tears of the Kingdom

En fait, tout ça passe par Zelda Notes, une application compagnon intégrée à la version Nintendo Switch 2 du jeu Zelda: Tears of the Kingdom. Grâce à elle, vous pouvez désormais scanner un QR code pour importer instantanément un plan Autobuild dans votre partie. Premier exemple offert par Nintendo, un aéroglisseur prêt à l’emploi. Une fois le QR code scanné depuis le menu de l’application, le plan est ajouté à votre collection. Vous pouvez ensuite le construire en un clin d’œil avec les bons matériaux. Plus besoin de tout assembler vous-même : une simple pression sur un bouton, et c’est parti.

Mais là où Zelda Notes devient vraiment intéressant, c’est qu’il ne se limite pas aux contenus officiels. En effet, chaque joueur peut partager ses propres créations en générant un QR code, que d’autres pourront ensuite scanner pour importer la construction dans leur propre partie. Résultat, la communauté s’en donne à cœur joie. Véhicules de guerre, robots farfelus, pièges ingénieux, machines volantes délirantes… On trouve de tout, partout. Reddit, Twitter, forums spécialisés...

Une fonctionnalité qui se retrouve détournée

Comme souvent avec ce type de fonctionnalité, certains joueurs de Zelda: Tears of the Kingdom un peu plus bricoleurs ont rapidement trouvé un moyen de pousser le système dans ses retranchements. En modifiant leur sauvegarde sur une Switch 1 hackée, ils parviennent à intégrer dans leurs plans des éléments normalement inaccessibles.

On voit ainsi circuler des QR codes capables de faire apparaître plusieurs Epona, des objets verrouillés ou même un Ganondorf ennemi, prêt à vous traquer à travers Hyrule. Un joli grain de folie qui prouve, une fois encore, que la créativité des fans n’a vraiment aucune limite. Il est même possible d’ajouter des chiens un peu partout sur la carte. Bref, du grand délire comme on aime.





Source : Nintendo