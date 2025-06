Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont tous les deux eu droit à quelques nouveautés. Et après la nouveauté, place désormais aux correctifs.

La semaine dernière, la Nintendo Switch 2 est officiellement sortie à travers le monde, accompagnée d’une série de jeux inédits comme Mario Kart World et de plusieurs mises à jour pour certains des titres du catalogue de la Switch. Dans le lot se trouve alors évidemment The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui ont tous les deux eu droit à une Nintendo Switch 2 Edition pour l’occasion. Et l’heure est maintenant venue pour la firme d’affiner un peu ces nouveautés avec de nouvelles mises à jour.

Zelda BOTW et TOTK se mettent à jour

En effet, après avoir été longtemps mis de côté par Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild s’offre aujourd’hui un second patch en l’espace de moins de deux semaines, ce qui est déjà plus que sur les cinq dernières années. Et comme on pouvait s’en douter, celui-ci, qui fait entrer le jeu dans sa version 1.8.1, vise alors surtout à apporter quelques correctifs suite aux nouveautés introduites dans la version 1.8.0 :

Les textes Portugais (Brésil) ont été révisés.

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de gameplay.

Il en est alors exactement de même pour Tears of the Kingdom, la dernière entrée extrêmement appréciée de la franchise à ce jour. La mise à jour, qui fait entrer le titre dans sa version 1.4.1, apporte en effet exactement les mêmes correctifs que ceux cités pour Breath of the Wild. À noter que Nintendo ne précise cependant pas quelles sont les améliorations apportées au gameplay précisément, ce qui semble être le signe de correctifs mineurs dans le cas présent.

Les patchs maintenant disponibles

Comme d’habitude, vous connaissez la chanson : chacune de ces mises à jour devrait automatiquement s’installer au lancement de votre console. Dans le cas contraire, il vous suffit de vous rendre sur la carte des jeux The Legend of Zelda, d’appuyer sur la touche « + », et enfin de sélectionner « Mettre à jour le logiciel » pour procéder à son installation. Vous voilà maintenant prêts à retourner dans les plaines d’Hyrule dans les meilleures conditions possibles. Et quand on voit le carton réalisé par la Nintendo Switch 2 depuis son lancement, cela n’augure que du bon pour la suite...

Source : Nintendo