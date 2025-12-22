Voilà déjà deux ans que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a vu le jour sur Nintendo Switch, offrant à la célèbre franchise de Nintendo ce que d’aucuns considèrent comme l’un de ses meilleurs opus à ce jour. Forcément, à l’aune de la sortie de la Nintendo Switch 2, c’est donc tout naturellement que les joueurs commencent à s’interroger sur la direction que pourrait prendre la série à l’avenir. Et à en croire Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda, les premiers indices pourraient, d’une certaine manière, d’ores et déjà être sous nos yeux.

Le producteur de The Legend of Zelda évoque le prochain jeu

Et pour cause, à l’occasion d’une interview pour le média japonais 4Gamer, Aonuma a révélé que Nintendo avait visiblement été très inspiré par le travail réalisé par Koei Tecmo sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Un titre qui, sous ses allures de jeu d’action à la Dynasty Warriors, fait office de spin-off à The Legend of Zelda. « L’inspiration que nous avons tirée de cette collaboration avec Koei Tecmo pourrait se refléter dans le prochain Zelda que nous créons », révèle alors le producteur de la franchise à ce sujet.

« En jouant à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, nous espérons que vous imaginerez ces possibilités et attendrez avec impatience notre Zelda ». Bien sûr, Aonuma se garde alors naturellement d’en révéler davantage sur les plans de Nintendo, qui a sans doute encore de belles années de travail en perspective avant de pouvoir nous en dire plus sur ce futur opus. Même si, comme le confie avec humour le producteur : « Pour être honnête, nous aurions voulu être ceux qui sortent le ‘premier’ [jeu Zelda sur Nintendo Switch 2] ».

© Koei Tecmo / Nintendo

Mais à défaut de pouvoir le faire, les joueurs peuvent donc en attendant profiter de ce nouveau Hyrule Warriors, sorti le mois dernier, pour patienter. À moins que vous ne décidiez de replonger dans Breath of the Wild et/ou Tears of the Kingdom, qui ont tous les deux eu droit à une version Nintendo Switch 2 au mois de juin. Sans oublier, bien sûr, The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom, qui a bénéficié d’un accueil un peu plus confidentiel à sa sortie en fin d’année 2024, mais qui mérite néanmoins tout de même qu’on s’y attarde.

Source : 4Gamer (via Video Games Chronicle)