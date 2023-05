Zelda Tears of the Kingdom pulvérise la concurrence en France depuis sa sortie le 12 mai dernier. Nintendo peut se frotter les mains pour cette réussite critique et commerciale.

Ça y est, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est enfin-là. Plus de 6 ans après Breath of the Wild, Link fait son grand retour dans une aventure en monde ouvert d'une richesse inouïe. La suite réussit la prouesse d'être aussi exceptionnelle que son illustre aîné, souvent considéré comme le meilleur jeu de l'histoire. Tant sur les réseaux sociaux qu'en points de vente, il n'y en a que pour lui depuis sa sortie le 12 mai dernier. Au Royaume-Uni, Zelda Tears of the Kingdom réalise tout simplement le meilleur démarrage de l'année pour un jeu physique, toutes plateformes confondues, et explose déjà les records. Mais qu'en est-il chez nous ? Sachez que même en France, presque personne ne lui résiste depuis son lancement.

Zelda Tears of the Kingdom met la barre très haut en France

Selon Oscar Lemaire, souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit de chiffres concernant l'industrie du jeu vidéo, Zelda Tears of the Kingdom s'est vendu à 500 000 exemplaires sur sa semaine de lancement. Un chiffre impressionnant, d'autant qu'il ne comprend que les jeux physiques. La prouesse doit alors être d'autant plus impressionnante si l'on ajoute les ventes réalisées sur le Nintendo e-Shop. A titre de comparaison, « c'est un démarrage nettement supérieur à celui du dernier Pokémon. C'est plus que le lancement de Red Dead Redemption II ou des derniers FIFA », explique l'analyste. FIFA 23, qui était le jeu le plus vendu de 2022 en France avec ses 1,7 million d'exemplaires, avait écoulé 420 000 unités au format physique lors de son week-end de lancement et ce sur trois plateformes différentes.

Un record historique en France pour Nintendo, mais GTA 5 détient toujours le record du meilleur démarrage pour un jeu vidéo en France. Lors de sa première semaine de sortie, en septembre 2013, le blockbuster de Rockstar s'était écoulé à 1,1 million d'unités sur PS3 et Xbox 360. Il possède aussi le record sur une seule plateforme avec environ 850 000 ventes sur PS3. Tears of the Kingdom se trouve donc assez loin du sommet, mais sa performance reste tout de même exceptionnelle, surtout dans le contexte actuel.

D'autres records à chasser pour le jeu déjà culte ?

Les chiffres de Tears of the Kingdom peuvent difficilement être comparés avec ceux de Breath of the Wild. Ce dernier faisait partie des jeux de lancement de la Nintendo Switch, parue comme lui le 3 mars 2017. À l'époque, Nintendo indiquait que sur 105 000 acheteurs de la console, 96 000 avaient pris Zelda Breath of the Wild en France. Ces chiffres concernent uniquement la Switch, car, on aurait tendance à l'oublier, mais BOTW est aussi sorti sur Wii U. Tears of the Kingdom arrivera-t-il à battre un autre record, celui du jeu le plus vendu sur Switch à l'international ? Pour le moment, Mario Kart 8 Deluxe reste indétrônable, avec près de 50 millions d'unités vendues dans le monde entier. Une prouesse qui semble presque impossible à égaler.

Zelda Tears of the Kingdom est cependant victime de son succès. Il faut s'attendre à se retrouver en rupture de stock chez les distributeurs majeurs d'ici la fin du mois de mai. « Nintendo fait son maximum mais il faut s'attendre à des difficultés », explique Charlotte Massicault directrice gaming de la Fnac auprès du Figaro. Depuis le début de l'année, Nintendo a déjà été contraint de revoir à la hausse les quantités à produire sur le marché français, tant le niveau de précommandes atteignait de nouveaux sommets.