Une Nintendo Switch collector aux couleurs de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom aurait fuité sur la Toile et elle serait pour le moins très jolie.

Pour accompagner ses grosses sorties, Nintendo a pris l’habitude de sortir des nouveaux modèles aux couleurs de ses jeux et des accessoires inédits. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ne devrait pas échapper à la règle. Et justement, la prochaine Nintendo Switch OLED édition spéciale aurait déjà été dévoilée.

Une Switch collector Zelda Tears of the Kingdom ?

Une Nintendo Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda BOTW 2 serait en chemin. Ce matin, un utilisateur affirmant avoir trouvé l’image sur des forums chinois a en effet partagé le packaging du prochain modèle de la console. Logos du jeu, runes, spirales, Joy-Con dorés, dock orné de blanc et d’or et des symboles que l'on retrouve sur le bras de Link... la Switch Zelda Tears of The Kingdom se serait déjà montrée sous toutes ses coutures. Elle serait franchement jolie. Si tant est qu’elle soit réelle et que ce ne soit pas un fake diaboliquement bien réalisé.

Pour le moment que cette Nintendo Switch OLED collector aux couleurs de Zelda Tears of The Kingdom est réelle. Comme d'habitude avec les leaks, ces visuels restent néanmoins à prendre des pincettes. Il est en tout cas presque inconcevable à ce stade que Big N ne cherche pas à surfer sur le succès de sa licence. La firme nipponne sait que ses fans sont avides d’objets de collection et prêts à passer à l’achat d'un nouveau modèle.

Si l’on se base sur les prix de la version dédiée à Splatoon 3 ou Pokemon Ecarlate, elle devrait être vendue aux alentours de 359,99€ en France. Si l'on se base sur le calendrier de sortie des modèles précédents, elle devrait sortir un peu avant le jeu. On rappelle que Zelda BOTW 2 sera disponible le 12 mai 2023 et à ce stade il est peu probable qu'il sorte en retard.