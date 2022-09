La bande-annonce de Zelda Tears of the Kingdom a été décortiquée par les fans assidus. Ils ont déjà déchiffré quelques éléments de l'histoire à l'avance.

Celui qu’on appelait Breath of The Wild 2 a désormais un nom officiel : Zelda Tears of the Kingdom. Une nouvelle identité qui s’est révélée avec une bande-annonce inédite, ayant rapidement été décortiquée par les fans à la recherche d’indices. Au-delà des théories qui pullulent sur le net, un groupe a réussi à trouver l’un des secrets du dernier trailer.

Les Zonai au cœur de l'intrigue ?

La diffusion de la dernière bande-annonce de Zelda Tears of the Kingdom a fait des émules. Non pas pour le nom officiel du jeu ou sa date de sortie, mais parce que les fans se sont empressés d’essayer de trouver des indices sur l’histoire du jeu. Une théorie populaire a rapidement émergée : le « royaume » mentionné dans le titre ne serait Hyrule mais Zonai. Peu de détails sont connus au sujet de cette civilisation disparue dont des ruines apparaissent dans Breath of the Wild.

Or justement, le nouveau trailer fait la part belle aux référence de l’architecture de Zonai, dont les statues de dragon aperçues dans l’exclusivité Switch. Pour plusieurs fans, ce royaume perdu aurait une place importante dans Zelda Tears of the Kingdom. La chaîne YouTube GameOver Jesse (via GoNintendo), appuyée par quelques renforts, a alors entrepris de déchiffrer les runes dans cette langue disparue et ils y sont parvenus.

Les runes de Zelda Tears of the Kingdom déchiffrées

En français, la traduction des écrits en Zonai aperçus à la fin du trailer donnent : « Quand le soleil brille, la lune brille. Quand la lune brille, les étoiles brillent. Quand le soleil se couche, la lune devient rouge. La lumière du jour va et vient, mais le soleil ne brille jamais. » Le logo aux deux dragons cache lui aussi quelques secrets renvoyant aux deux entités, et à la rencontre « de deux amoureux ».

Rien de plus à se mettre sous la dent malheureusement. Cependant, tout semble indiquer que le Zonai, sa mythologie et son histoire seront au cœur de l’intrigue de Zelda Tears of the Kingdom. On en saura sans doute davantage à l’approche de la sortie du jeu, prévue au 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.