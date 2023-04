Comme promis, Nintendo a diffusé une dernière bande-annonce de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avant le lancement du jeu le 12 mai prochain sur Switch.

Dernière ligne droite pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dans un mois, les joueuses et les joueurs vont pouvoir retourner à Hyrule pour de nouvelles aventures. Six ans après la sortie de Breath of the Wild, Nintendo est fin prêt à lancer sa suite tant attendue. Après une communication timide, l’éditeur japonais a enclenché la machine promotionnelle en dévoilant de nouvelles images et une Nintendo Switch Collector particulièrement jolie. La firme japonaise a apporté de gros éclaircissements autour du gameplay il y a deux semaines, mais les contours du scénario restaient quant à eux bien ténébreux. C’était sans compter sur l’ultime bande-annonce qui donne le ton du jeu.

Une dernière bande-annonce pour Zelda Tears of the Kingdom

Nintendo offre un dernier aperçu de Zelda Tears of the Kingdom. Après de longs mois de silence, de teasing et d’images énigmatiques décryptées par les fans, l’éditeur japonais est enfin passé au concret. Il y a deux semaines, Eiji Aonuma a présenté plus en détails les nouveautés de gameplay du jeu. Elles reposeront avant tout sur quatre nouveaux pouvoirs : « Rétrospective », pour inverser la trajectoire d’un objet dans le temps, « Amalgame » pour lier des objets, armes et équipements entre eux, « Emprise » qui permet de coller et décoller des objets entre eux pour créer de nouveaux moyens de transport et « Infiltration » pour passer à travers des plafonds. De nouvelles mécaniques qui devraient mettre à point d’honneur à offrir encore plus de liberté créative aux joueurs dans leurs explorations et dans la façon d’aborder les combats ou autres donjons.

Malgré une présentation d’une dizaine de minutes riche en gameplay, Zelda Tears of the Kingdom était toujours entouré d’un épais brouillard quant aux enjeux de son scénario. Plusieurs questions restaient en suspens, notamment sur l’origine des nouveaux pouvoirs de Link, l’absence de Zelda dans les diverses vidéos, ce qui est arrivé à la Master Sword et bien plus. A l’annonce d’un ultime trailer avant le lancement du jeu le 12 mai prochain, les joueurs espéraient enfin avoir quelques éléments de réponse. La bande-annonce présente des environnements, personnages, les donjons et phases de gameplay. Le retour de Ganondorf et de Sidon, le prince du peuple Zora apparu dans Breath of the Wild, est également acté une bonne fois pour toute. Zelda fait elle aussi quelques apparitions et semble à même d'aider son ami dans son périple malgré leur séparation.