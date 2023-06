Zelda Tears of the Kingdom comporterait a énormément de secrets et l'un d'entre eux a été révélé. Il s'agit d'un mystère plutôt important qui impact toute l'expérience sans que vous puissiez vous en rendre compte.

Explorer un monde sans limites, résoudre des énigmes, exprimer sa créativité : voilà ce que propose Zelda Tears of the Kingdom. Dans les grandes lignes bien sûr, car l'exclusivité Nintendo Switch dispose de bien plus d'atouts dans sa manche. Des qualités qui expliquent pourquoi les ventes du jeu atteignent des sommets, à l'instar d'un certain Zelda Breath of the Wild. Comme son prédécesseur sorti en mars 2017, TOTK regorge de secrets à découvrir. Grâce à l'implication de la communauté, à qui rien n'échappe, le jeu devrait continuer à vivre pendant plusieurs années et dévoiler ses mystère.

L'un des gros secret de Zelda Tears of the Kingdom détaillé

Sur YouTube par exemple, la chaîne Austin John Plays évoque un système d'expérience secret dans la nouvelle aventure de Link. Il s'articulerait de la même manière que celui de BOTW, qui avait été découvert dans les fichiers sources du jeu. Le vidéaste explique que Link reçoit de l'expérience pour les dix premiers ennemis de chaque type vaincus, mais également pour chaque victoire contre un boss. En revanche, impossible de connaître le montant exact amassé à chaque triomphe. À partir d'un certain niveau d'expérience, le monde autour de Link évoluerait, avec l'apparition d'ennemis dans des versions plus puissantes, mais aussi de l'équipement de meilleure qualité à récupérer. Austin John Plays le prouve en images en montrant une même zone dans deux parties différentes. Une version beaucoup plus dangereuse d'un même ennemi est présente dans son aventure la plus avancée.

Un système caché subtil, mais important pour l'équilibrage

Notez que les Gardiens rencontrés dans les donjons ne semblent pas affectés par ce scalling. Petite subtilité : les armes utilisées par certains ennemis peuvent devenir plus fortes en fonction de la progression de Link, sans que leur propre niveau évolue. Avec ce système caché, Nintendo espère certainement conserver le challenge sur l'intégralité de l'aventure. Même si Zelda Tears of the Kingdom mise avant tout sur l'exploration et la découverte. Une difficulté mal calibrée désengagerait probablement une bonne partie des joueurs. Bon, cela ne dérangerait sûrement pas ceux qui profitent au maximum des glitchs du jeu.

Dans tous les cas, ce système d'XP cachée impacte l'intégralité du jeu sans que vous puissiez le voir. Il influence votre manière de jouer et la façon dont vous réfléchissez pour affronter les obstacles. Difficile de savoir s'il est possible de dompter cette mécanique secrète. Comme par exemple en se forçant à ne rien faire qui pourrait donner de l'expérience et donc augmenter la difficulté. Ou au contraire en s'arrangeant pour qu'elle propose un défi ultra élevé rapidement. Des tests sont actuellement en train d'être fait au sein de la communauté. Les joueurs cherchent encore à révéler tous les secrets possibles et inimaginables. Affaire à suivre donc.

Et vous, comment vous aimez jouer à Zelda Tears of the Kingdom ?