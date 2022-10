Zelda Tears of The Kingdom a fait un crochet lors d’un événement organisé par Big N. Les fans ont immédiatement partagé des photos impressionnantes.

Le Nintendo Live 2022 s’est tenu du 8 au 9 octobre au Japon. L’événement pensé pour les fans avait pour but de mettre en avant les futures exclusivités Switch de l’éditeur au travers de diverses activités. Et justement, Zelda Tears of the Kingdom a fait une apparition très remarquée qui a séduit les joueurs présents sur place.

Une statue Zelda Tears of The Kingdom impressionnante

On temporise tout de suite, aucune nouvelle image ou bande-annonce n’a été montrée lors de cet événement. En revanche, les visiteurs ont pu admirer une statue grandeur nature de Link dans Zelda Tears of the Kingdom. L’occasion pour eux d’observer le héros sous toutes ses coutures et évidemment d’immortaliser leur passage au Nintendo Live 2022 avec une photo.

Le nouveau design de Link a clairement fait son petit effet. Il se distingue de celui de Breath of the Wild par sa cape et surtout son bras droit, qui ici brille et s'éteint en continu, prêt à dégainer une attaque magique. Laquelle ? On en saura sans doute plus dans les semaines qui viennent. Certains fans pensent même qu’il s’agit d’un teasing subtil pour une vidéo de gameplay. Les nouvelles capacités du héros de Zelda Tears of the Kingdom sont en effet encore bien mystérieuses. Une chose est certaine, on pourra les découvrir tous les secrets du jeu dès le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.