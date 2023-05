Zelda Tears of the Kingdom se met à jour et corrige plus particulièrement un bug qui pouvait totalement ruiner votre partie. Un petit patch donc, mais un gros problème en moins.

Zelda Tears of The Kingdom est un vrai succès. Très franchement, personne n'en doutait vraiment. Mais le fait est qu'en prime, le jeu est excellent et n'a clairement pas volé son mérite. Nintendo a frappé une nouvelle fois très fort, mais il reste encore une petite marge d'évolution. Si l'on se passera de parler de la technique, surtout due à la plateforme, le jeu a tout de même quelques bugs résiduels ici et là. Généralement rien de bien méchant, mais certains peuvent poser de très, très gros soucis.

Zelda Tears of the Kingdom se met à jour

Hyrule, on aime s'y perdre. On explore et on enchaîne les quêtes en se laissant totalement happer par l'univers. Seulement voilà, quelques joueurs ont malheureusement dû faire face à un vilain plantage les empêchant littéralement de progresser dans l'une des quêtes principales, "La Porte Fermée", qui intervient peu après le début du jeu. Dans certains cas, heureusement très rares, les joueurs concernés par le bug ne pouvaient pas terminer la mission. Et ce, peu importe ce qu'ils faisaient. Leur progression était donc totalement bloquée.

C'est donc avec un tout petit patch que Nintendo vient corriger son Zelda Tears of the Kingdom permettant ainsi aux joueurs de terminer leur mission tranquillement simplement en téléchargeant la mise à jour. Pour le reste, une poignée de correctifs mineurs ont été déployés. Nintendo ne s'est même pas donné la peine d'entrer dans les détails ce qui signifie que ces derniers doivent être relativement accessoires.

Notes de patch 1.1 sur Nintendo Switch