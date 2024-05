The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'offre un nouveau produit dérivé collector qui ravira les fans les plus mélomanes. Découvrez son contenu et où vous le procurer.

Que serait un jeu Zelda sans une OST magistrale ? Dès le premier opus, la saga s'est démarquée avec des thèmes radieux et épiques. Alors, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le dernier opus paru sur Nintendo Switch, ne pouvait que se montrer à la hauteur de son nom. Justement, les fans vont pouvoir s'en délecter très bientôt.

Un nouvel indispensable pour les fans de Zelda: Tears of the Kingdom

Les mélomanes peuvent se réjouir : l'OST de Tears of the Kingdom va sortir en CD physique ! Revivez les meilleurs moments de votre épopée grâce aux 344 titres condensés en neuf disques. Deux éditions sont proposées : standard et limitée. Le petit plus de cette dernière, outre son fourreau et son design alternatif, c'est la clé USB en forme de Master Sword qui comprend 15 pistes musicales supplémentaires.

© PlayAsia / Nintendo.

Les deux éditions seront mises en vente le 31 juillet août 2024. Nous devrions pouvoir les retrouver chez la plupart des revendeurs. Mais, vous pouvez d'ores-et-déjà passer précommande en ligne pour être sûr de ne pas passer à côté !

Où précommander l'OST de Tears of the Kingdom ?

Actuellement, vous pouvez précommander chacune des éditions en import chez PlayAsia ainsi que sur Amazon Japon. D'autres revendeurs pourraient permettre de réserver son exemplaire à l'avenir, nous vous tiendrons informés !