Zelda Tears of the Kingdom devrait faire partie de ces jeux dont on parle encore des années après leur sortie. Un peu comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, finalement. Mais avec le pouvoir de l'Emprise, qui permet des constructions en tout genre, Zelda Tears of the Kingdom semble encore plus propice à conserver l'intérêt des joueurs sur le long terme. Au-delà de ça, son monde ouvert plein de secrets ne demande qu'à être exploré de fond en comble. Depuis sa sortie, la communauté se penche surtout sur les glitchs que contient le titre de Nintendo. Après la disparition du glitch de duplication suite à la MAJ 1.1.2 du jeu, les joueurs en ont découvert un nouveau, qui devrait ravir tout le monde.

Un nouveau glitch salutaire dans Zelda Tears of the Kingdom

Il n'aura pas fallu longtemps à la communauté pour se jouer de Nintendo... Seulement quelques heures après la correction du glitch de duplication, qui permettait de reproduire un objet autant de fois que voulu, les joueurs ont découvert une autre version de ce bug dans Zelda Tears of the Kingdom. Sur YouTube, Kibbles Gaming dévoile la nouvelle méthode à employer pour dupliquer l'objet de son choix.

Il suffit de se préparer à lancer l'objet que l'on veut multiplier, sauvegarder puis visionner quatre souvenirs avant de charger la partie. Regarder ces cinématiques depuis le menu fait avancer le jeu de quelques frames. Le système comprend alors que l'arme a été lancé, même si le jeu est toujours en pause. Si tout s'est bien passé, l'objet qui était sur le point d'être lancé se trouve encore dans l'inventaire, mais un deuxième modèle est disponible sur le sol. Clairement, ce glitch est bien plus fastidieux à réaliser que celui découvert initialement.

La communauté de TOTK toujours plus créative

En commentaires, Kibbles Gaming ajoute qu'il faut visionner au moins cinq souvenirs pour dupliquer une arme à deux mains. Un autre joueur explique qu'il faut même monter jusqu'à neuf souvenirs pour que la technique fonctionne. Comme toujours, la communauté de Zelda Tears of the Kingdom fait preuve d'une grande ingéniosité. La découverte de glitchs, mais aussi les nombreuses constructions farfelues partagées en ligne le prouvent. C'est probablement l'effet que Nintendo voulait générer grâce au pouvoir de l'Emprise. La firme japonaise doit aussi se frotter les mains en observant les ventes du jeu dans le monde entier. Elles devraient atteindre de nouveaux sommets dans les prochains mois.