C’est désormais officiel. Une Nintendo Switch collector aux couleurs de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera commercialisée en amont de la sortie de l’exclusivité. Sans surprise, elle est très jolie.

MAJ 16/02 : Selon la dernière rumeur, Gamestop aurait déjà obtenu le SKU de la Nintendo Switch Zelda BOTW 2. D'après le dernier leak en date, la base de donnée du revendeur international listerait le début des précommandes pour le 10 mars 2023. De quoi espérer un Nintendo Direct autour de cette date ? Comme toute rumeur, l'information reste à prendre au conditionnel avant toute officialisation.

Ce n’est un secret pour personne, Nintendo mise gros pour la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La firme japonaise va augmenter la production de sa console hybride afin de s’assurer que tout le monde puisse mettre la main sur sa prochaine exclusivité. Les collectionneurs ne devraient pas être en reste et Big N pourrait avoir confirmé l’existence de la Nintendo Switch collector aux couleurs du jeu.

Une Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom

Après les leaks, place à l’officialisation indirecte ? En décembre 2022, un utilisateur chinois enflammait la Toile en dévoilant des images de ce qui semblait être une Nintendo Switch OLED aux couleurs de Zelda BOTW 2. On y découvrait le packaging de la console laissant entrevoir son design en détails, allant des Joy-Con dorés, du dock orné de blanc et d’or et des symboles que l'on retrouve sur le bras de Link en passant par les runes et spirales qui décorent la machine. Beaucoup se demandaient néanmoins si ce n’était pas un fake diaboliquement bien réalisé, presque trop beau pour être vrai. La réponse n’est pas encore définitive mais il semblerait que non.

Leaks de la Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom

L’éditeur japonais a en effet profité du Nintendo Direct de ce mercredi 8 février pour dévoiler l’édition collector de Zelda Tears of the Kingdom. Pas de grande surprise, mais en y regardant de plus près on remarque que les symboles de plusieurs éléments de cette version qui s’arrache comme des petits pains sont similaires à ceux aperçus sur la Switch OLED Zelda BOTW 2. Tout porte donc à croire que la console aux couleurs du jeu est bien réelle et que Big N réserve l’annonce à un autre moment, sans doute un Nintendo Direct entièrement consacré à l’exclusivité à l’approche de sa sortie. Si l’on se base sur les prix de la Switch dédiée à Splatoon 3 ou celle de Pokémon Écarlate/Violet, elle devrait être commercialisée aux alentours de 359,99€ en France. Si elle est réelle évidemment, ce qui semble désormais presque acquis.