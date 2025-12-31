Faisant l’objet de nombreuses théories depuis la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ce mystère laissé par Nintendo trouve aujourd’hui une réponse grâce aux créateurs du jeu.

À défaut, au grand regret de Nintendo, d’avoir l’occasion de se lancer dans un nouvel opus de The Legend of Zelda sur Nintendo Switch 2 pour le moment, les amateurs de la franchise ont pu profiter de la sortie d’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pour se lancer dans ce qui fait office de préquel aux événements de Tears of the Kingdom. Et le titre de Koei Tecmo a beau ne pas faire l’unanimité auprès des fans, la faute notamment à la nature de son gameplay, il a au moins le mérite d’apporter des réponses à certains des mystères laissés en suspens.

Les créateurs de Zelda Tears of the Kingdom répondent enfin à ce mystère qui taraude les fans

En effet, si vous avez joué à Tears of the Kingdom depuis sa sortie, alors il ne vous aura sans doute pas échappé que Nintendo a fait l’impasse sur l’identité des Anciens Sages, qui apparaissent tous masqués et dénués de nom au cours de l’aventure. Forcément, cela a donc poussé les joueurs à émettre de nombreuses théories à ce sujet, en particulier pour essayer de comprendre pourquoi le studio a fait le choix de cultiver un certain mystère autour de ces grandes figures. Un mystère qui, grâce au nouveau Hyrule Warriors, commence désormais à s’éclaircir.

Car outre le fait d'apporter des premiers éléments de réponse via l'intrigue du jeu, la sortie des Chroniques du Sceau a également permis à Nintendo de revenir sur la question dans les colonnes du média japonais 4Gamer. Et contre toute attente, il s’avère que l’explication autour de ce mystère est en réalité bien moins complexe qu’on ne pouvait l’imaginer. « Dans l’histoire principale de Tears of the Kingdom, il y avait un axe narratif central à respecter » révèle Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur du jeu, à ce sujet.

« Les sages y apparaissent sans que leurs noms soient révélés, le visage caché derrière des masques. Si nous avions trop détaillé leur personnalité ou leur apparence, le récit se serait trop étendu, ce qui nous a conduits à limiter volontairement ces éléments ». Vous l’aurez compris donc, c’est moins par volonté de créer un mystère que par souci de rythme que les créateurs de Zelda ont décidé de faire l’impasse sur l’identité des Anciens Sages dans Tears of the Kingdom. Un aspect qui, à la place, a donc été approfondi grâce au nouveau Hyrule Warriors, ce dont Fujibayashi se dit « vraiment ravi ».

Une nouvelle collaboration fructueuse

Pour autant, ne vous y trompez pas : à l’époque, Nintendo n’avait pas encore prévu la production des Chroniques du Sceau. Il serait donc une erreur de penser que l’intrigue des Anciens Sages a volontairement été laissée de côté en vue d’être traitée par Koei Tecmo dans ce nouveau Hyrule Warriors. À vrai dire, il semble plutôt s’agir d’un heureux hasard, motivé par la découverte de Tears of the Kingdom par le producteur du studio, Yosuke Hayashi.

« J’y ai joué dès le week-end suivant sa sortie. Et à un moment, j’ai eu le sentiment très clair que le jeu lui-même nous adressait un message : ‘Créez un nouveau Zelda Musou se déroulant à l’époque de la guerre du Sceau’. Dès le début de la semaine suivante, j’ai dit à Matshushita : ‘Faisons-le’. Donc nous avons commencé à travailler sur une proposition ». Yosuke Hayashi, producteur chez Koei Tecmo

Une proposition qui, vous l’aurez compris, a donc plu à Nintendo, qui pensait d’ailleurs justement de son côté à confier les rênes d’un nouveau Hyrule Warriors à Koei Tecmo. La suite de l’histoire, vous la connaissez. Les Chroniques du Sceau a vu le jour, ce qui a notamment permis au studio de collaborer avec Nintendo afin d’approfondir le lore de Tears of the Kingdom, pour le plus grand plaisir des fans de la franchise.

