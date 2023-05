La nouvelle mise à jour de Zelda Tears of the Kingdom déployée par Nintendo supprime la mécanique préférée des joueurs, qui facilitait grandement l'aventure.

En ce mois de mai, il n'y en a presque que pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le jeu en monde ouvert développé par Nintendo, sorti le 12 mai dernier sur Switch, semble avoir une aura encore plus forte que Breath of the Wild. De notre côté, nous avons trouvé ce nouvel épisode absolument exceptionnel. Malgré tout, comme beaucoup de jeux à leur sortie, Zelda TOTK comptait quelques petits soucis techniques. Heureusement, Nintendo veille au grain. Depuis la parution du titre, le studio japonais multiplie les mises à jour pour proposer au public une expérience toujours plus optimale. Un nouveau patch vient d'être déployé, mais cette fois, il ne devrait pas faire particulièrement plaisir aux joueurs...

Le glitch favori des joueurs dans Zelda Tears of the Kingdom a vécu

La mise à jour 1.1.2. de Zelda Tears of the Kingdom est disponible depuis le 25 mai. En général, les MAJ sont bien accueillies par les joueurs, mais celle-ci pourrait faire exception. La raison ? Elle corrige un glitch surexploité par les explorateurs d'Hyrule depuis la sortie du jeu. Ce bug permettait de dupliquer à volonté tout type d'objets, simplement en sautant d'une petite hauteur, en jetant la ressource à dupliquer une fois en l'air, puis en la récupérant au sol. Le jeu ajoutait alors les ressources ramassées à votre total avant d'effectuer la manœuvre. Un glitch légèrement différent permettait aussi de dupliquer les armes et les boucliers. Une bonne manière de rendre son aventure beaucoup plus simple. Nintendo a décidé de corriger ces bugs, rendant l'utilisation de ces techniques impossible.

Plusieurs bugs gênants corrigés par cette nouvelle MAJ

Le patch 1.1.2 de Zelda Tears of the Kingdom corrige aussi quelques autres soucis, voici lesquels :

Correction d'un bug audio qui amenait le son à être joué à très haut volume dans certaines conditions

Correction d'un bug dans la quête " Des gens dans les profondeurs " qui empêchait les joueurs de progresser au-delà d'un certain point. Le téléchargement de la mise à jour permet de franchir cette étape.

Correction de plusieurs bugs en vue d'améliorer l'expérience de jeu

Ce patch apporte donc des améliorations notables, mais la disparition du glitch cité plus haut pourrait amener une partie des joueurs à temporiser avant de l'installer. Nul doute que dans les prochaines semaines, la communauté découvrira d'autres moyens de contourner les règles établies dans ce nouveau Zelda extrêmement apprécié.