A l’approche du lancement The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le guide officiel du jeu a été officialisé avec une version collector qui risque fortement de faire de l’œil aux fans.

Plus qu’une petite semaine avant l’arrivée de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. L’attente aura été interminable pour les plus impatients, mais elle arrive enfin à terme. Les fans les plus assidus de la licence ont certainement déjà mis la main sur la Nintendo Switch OLED et sur l’édition collector. Ils risquent très certainement de faire chauffer à nouveau la carte bleue sous peu. Un nouvel objet viendra très prochainement compléter leur collection et il s’annonce déjà comme un immanquable pour les amoureux de la saga.

Un guide collector pour Zelda Tears of the Kingdom

Un nouvel ouvrage indispensable s’annonce. Comme son illustre aîné, Zelda Tears of the Kingdom aura le droit à son propre guide collector. Un gros morceau de pages au format 21 x 28 arborant une couverture rigide des plus jolies qui sera édité par Piggyback et entièrement traduit en français. Il vous faudra néanmoins parcourir Hyrule à l’aveugle pendant quelques temps. Ce bien beau livre sera en effet disponible le 15 juin 2023 au prix de 34,99€. Les précommandes semblent imminentes sur Amazon France, mais d’autres revendeurs devraient également le proposer à la vente dans les jours qui viennent.

Créé en étroite collaboration avec Nintendo, le guide collector de Zelda Tears of the Kingdom permettra en outre de « vous faire découvrir et apprécier chaque instant du jeu. » Les testeurs ont exploré toutes les facettes du jeu et ses fonctionnalités pour mieux vous conseiller et apporter des réponses lors de vos aventures. Cela inclut les solutions aux énigmes et aux mystères, des conseils pour battre les boss et les monstres les plus ardus et même un atlas complet d’Hyrule pour mieux planifier vos expéditions et trouver les points d’intérêt. Bref, une véritable bible pour quiconque souhaiterait explorer Zelda Tears of the Kingdom de fond en comble.

Plus que jamais, cet ouvrage semble indispensable. Avec les nouveaux pouvoirs de Link, Zelda TOTK devrait proposer davantage de manières d’aborder les combats, les énigmes, l’exploration et bien plus encore. Des petites notes d’experts en la matière ne devraient pas être de refus pour s’y retrouver. Comptez sur nous pour vous informer dès que les précommandes seront ouvertes.