Zelda: Tears of the Kingdom devrait être une véritable claque sur la très attendue Nintendo Switch 2. Clairement, d’après les premiers retours, ce serait le jour et la nuit.

Avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, Nintendo commence à dévoiler peu à peu les améliorations que certains jeux phares vont bénéficier sur sa nouvelle console. Parmi eux, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Breath of the Wild font partie des premiers à recevoir une "Switch 2 Edition". Et d’après les premiers retours, l’expérience promet d’être plus fluide… sans pour autant laisser les joueurs actuels de côté.

Une meilleure fluidité sur Nintendo Switch 2 pour les Zelda

Lors d’une récente interview, Nate Bihldorff, vice-président senior chez Nintendo of America, a partagé ses impressions après avoir testé les deux jeux sur la nouvelle console. Selon lui, les versions Nintendo Switch 2 tournent sans baisse de framerate, y compris dans des zones historiquement problématiques comme la Forêt Korogu dans Zelda Breath of the Wild. Il parle même de "sorcellerie" pour décrire le fait que la Switch d’origine ait réussi à faire tourner ces titres aussi bien pendant des années.

Grâce à la puissance du processeur Nvidia Tegra personnalisé et à l’utilisation du DLSS pour l’upscaling, la Nintendo Switch 2 pourra afficher une résolution jusqu’à 4K en mode docké et offrir une expérience bien plus fluide à 60 FPS. À cela s’ajoutent des temps de chargement réduits sur les deux Zelda et une meilleure stabilité globale, y compris dans les séquences les plus chargées.

Les joueurs Switch “classique” ne sont pas oubliés

Bonne nouvelle : cette nouvelle version ne remplace pas l’actuelle. Les deux jeux Zelda resteront entièrement compatibles avec la Switch originale. Et les améliorations techniques seront proposées sous forme de packs d’upgrade, vendus à 9,99 $ chacun. En revanche, les abonnés à Nintendo Switch Online avec le pack additionnel pourront y accéder sans frais supplémentaires. Cela signifie que tout le monde pourra continuer à jouer, quel que soit le modèle de console, même si la version Switch 2 offrira naturellement un confort visuel bien supérieur.

Malgré tout, Nintendo reste réaliste pour Zelda. Certains objets ou constructions créés via le système Autobuild de Tears of the Kingdom, notamment les machines truffées d’armes et d’effets, pourraient encore mettre la console à rude épreuve. La Switch 2 sera plus puissante, mais pas invincible. Bihldorff le souligne avec humour : “les méchas que les joueurs construisent, qui balancent des missiles à tout va… il y aura toujours un moyen de repousser les limites”.

