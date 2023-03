Nintendo a enfin dévoilé le gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom pendant près de 10 minutes. La NIntendo Switch collector a également été officialisée.

Il était grand temps. A moins de deux mois avant sa sortie, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom fait enfin les présentations. Depuis son annonce, la suite de BOTW s’était montrée particulièrement discrète. Au-delà d’un nom, d’une date et de quelques extraits, l’exclusivité Nintendo Switch gardait encore au chaud les informations que tout le monde attendait quant au scénario et au gameplay. L’annonce d’une présentation plaçait en elle tous les espoirs d’une communauté avide de détails et de nouveautés. Elle ne va pas être déçue avec une première bonne nouvelle : le développement du jeu est officiellement terminé.

10 minutes de gameplay pour Zelda Tears of the Kingdom

C’était une prise de parole particulièrement très attendue. Zelda Tears of the Kingdom a profité d’une jolie mise en avant à l’occasion d’une présentation en compagnie d’Eiji Aonuma, le producteur de la série. Pendant 10 minutes, Big N a enfin dévoilé le gameplay de son prochain jeu Nintendo Switch comme il se doit. Jusqu’alors, l’éditeur s’était contenté de montrer quelques extraits ici-et-là sans jamais les mettre en contexte. Les joueurs les plus passionnés s’étaient alors mis en quête du moindre indice, trouvant par exemple la mécanique permettant de rembobiner un objet dans le temps ou quelques nouveautés en termes de déplacement. Plus besoin de faire de théories, cette fois on en sait plus sur les changements et nouveaux ajouts de Zelda Tears of the Kingdom.

De nouveaux pouvoirs présentés

Comme dans BOTW, les joueurs pourront explorer un monde ouvert vaste. Cependant il sera différent par bien des aspects dans sa suite. « Je n’aurais pas le temps de tous les énumérer, je vous laisserais les découvrir lors de la sortie du jeu », prévient le producteur. Le changement le plus flagrant est évidemment la possibilité d’explorer les airs, via les îles célestes. Pour s’y rendre, Link pourra inverser la trajectoire de roches tombées pour s’envoler vers d’autres cieux, comme diraient les autres, grâce au pouvoir appelé « Rétrospective ». Aperçu à de nombreuses reprises dans les trailers de Zelda Tears of the Kingdom, il permet d’inverser le mouvement d’un objet. Ce n’est évidemment qu’une possibilité parmi tant d’autres pour rejoindre les fameuses, Aonuma invitant les joueurs à trouver d’autres méthodes.

Avec « Amalgame », l’un de ses nouveaux pouvoirs, Link pourra également lier deux objets entre eux pour se battre. Il peut par exemple créer un marteau de fortune en liant une simple branche d’arbre avec un rocher. Les armes créées auront toutes des effets variés selon les objets attachés ensemble. Il sera même possible de lier deux armes entre elles. Idem pour les flèches qui peuvent être attachées à des feuilles, des glaçons ou même des yeux pour qu’elles suivent à la trace leur cible. Même son de cloche pour le bouclier, qui pourra être couplé à tout et n’importe quoi. Pour celles et ceux qui espéraient la disparition totale de la durabilité, ce sera malheureusement de retour.

Une massue crée en liant deux objets entre eux.

Une liberté d'exploration sans pareille dans Zelda BOTW 2 ?

Le troisième pouvoir présenté s’appelle « Emprise ». Il permet de coller et décoller des objets entre eux. En assemblant trois troncs d’arbre ensembles par exemple, Link peut créer un radeau de fortune tout en ayant la possibilité de coller et décoller les éléments ensemble à tout moment. Le producteur explique que la voiture ou les machines volantes aperçues dans la dernière bande-annonce ne sont pas des objets directement disponibles dans Zelda Tears of the Kingdom. Ce sera à vous de les fabriquer de toutes pièces.

Déjà repéré par les joueurs, la capacité « Infiltration » permet de traverser un plafond en passant à travers pour accéder à l’étage supérieur. Aonuma précise qu’il y aura des restrictions à son utilisation, mais tant qu’il y a un plafond alors tout roule. Il peut également servir à se projeter de l’intérieur d’une grotte à une colline.

Le pouvoir Emprise, permet de coller des objets entre eux pour créer des moyens de déplacement

Une Nintendo Switch OLED collector

Ça aurait dû être la belle surprise, mais cela fait déjà quelques temps qu’elle a été gâchée. Non content d’avoir dévoilé de longues séquences de gameplay du jeu, Big N a enfin officialisé la Nintendo Switch OLED aux couleurs de Zelda Tears of the Kingdom. Rien de nouveau à l’horizon, elle ressemble trait pour trait à ce qui avait été montré avec les leaks. Elle sera donc disponible le 28 avril 2023. Aucun prix n'a officiellement été communiqué pour la France, mais elle devrait tourner aux alentours de 359,99€, comme les modèles Pokemon et Splatoon 3. En parallèle, une manette Nintendo Switch Pro et une pochette de transport aux couleurs du jeu seront disponibles dès son lancement le 12 mai 2023. Là aucun tarif n'a été avancé pour le moment.