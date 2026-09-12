The Legend of Zelda Tears of the Kingdom propose un nouveau collector disponible en précommande. Ne passez pas à côté de cette figurine de la princesse.

Les fans de Zelda Tears of the Kingdom ne peuvent pas passer à côté de ce collector à l'effigie de la princesse. Iconique avec sa torche à la main, elle représente les premiers moments du jeu. Reproduite en plus fidèlement par le fabricant F4f, elle sera du meilleur effet dans votre collection. Sautez sur les précommandes pour être sûr d'avoir votre exemplaire à la sortie, le 21 décembre 2026.

Zelda Tears of the Kingdom dévoile un nouveau collector pour décembre

Une nouvelle pièce sera bientôt prête à rejoindre votre collection Zelda. Après Link, cette fois c'est au tour de la Princesse d'être immortalisée en PVC par le fabricant First 4 Figures (F4f). Comme nous, les fans ont toutes les chances de craquer devant cette figurine si emblématique du jeu de 2023.

First 4 Figures s'est attelé à représenter la Princesse Zelda telle qu'elle apparaît au début de Tears of the Kingdom. Elle apparaît dans sa tenue prête pour l'aventure, cape sur les épaule, torches et tablette Sheikah à la main. Debout sur son socle décoré de motifs, elle se dresse du haut de ses quasi 30 cm.

La nouvelle figurine collector Zelda Tears of the Kingdom sera disponible le 21 décembre 2026. C'est donc le moment de prendre les devants pour Noël et de profiter des précommandes pour avoir votre exemplaire à déposer sous le sapin le jour J.

© Nintendo / F4f

Précommandez la figurine Tears of the Kingdom

Les collectors pleuvent ces derniers mois pour les fans de Zelda Tears of the Kingdom. Artbook, jouets, et maintenant une nouvelle figurine annoncée pour décembre 2026. Les précommandes sont déjà lancées avec un tarif de 84,99 € chez Micromania, un tarif qui vous permet de profiter des frais de port offerts.

Hauteur : environ 29 cm

: environ 29 cm Matière : PVC

: PVC Date de sortie : 21 décembre 2026