Le très marquant Zelda Tears of the Kingdom gâte encore les fans avec un nouveau superbe collector, mais il ne faudra pas trop tarder pour se l'offrir, si vous avez les moyens.

Deux ans après sa sortie sur Nintendo Switch première du nom, Zelda Tears of the Kingdom a eu droit à une version « Enhanced » pour accompagner la sortie de la Nintendo Switch 2, qui a profité du hardware plus robuste de la console pour s'afficher sous son meilleur jour. Quatre mois après ce retour en très grande forme de la dernière aventure de La légendaire licence, voilà qu'un nouveau collector se dévoile. Celui-ci pourrait attiser la convoitise des fans, même s'il affiche un tarif plutôt relevé.

Un beau nouveau collector pour le Link de Zelda Tears of the Kingdom

Tandis que l'arrivée de la version « Enhanced » de Zelda Tears of the Kingdom s'est accompagnée de nouvelles figurines amiibo, le collector qui nous intéresse ici prend également la forme d'une figurine, mais d'un tout autre niveau. Il s'agit en effet d'une nouvelle création de First 4 Figures, une marque bien connue dans le domaine, et notamment pour ses nombreuses et convaincantes collaborations avec Nintendo.

Cela se traduit donc par une très belle figurine du Link de Zelda Tears of the Kingdom, fabriquée en PVC, d'une taille de 18 cm de haut. Elle affiche Link dans son accoutrement emblématique du dernier jeu de la mythique licence, et ce en pleine action alors qu'il tend son bras droit et que le vent souffle dans sa cape. Il porte naturellement sa mythique épée dans son dos, ainsi qu'un carquois rempli de flèches. Il trône enfin sur une base illustrée de symboles que l'on retrouve dans le jeu original.

© First 4 Figures/Nintendo

Prix et disponibilité

Cette figurine collector de belle facture du Link de Zelda Tears of the Kingdom par First 4 Figures est d'ores et déjà disponible, mais n'est toutefois pas donnée, avec un prix éditeur fixé à 109,99 euros. Il est toutefois possible de la trouver un peu moins cher sur différentes boutiques. À l'heure actuelle, voici où vous pouvez commander la figurine en France :

Source : First 4 Figures