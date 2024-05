Nintendo a encore quelques cadeaux pour célébrer le premier anniversaire de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il faudra cependant être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter.

Zelda Tears of the Kingdom a été un véritable raz-de-marée à sa sortie. L’exclusivité Nintendo Switch battait tous les records avec ses quelque 10 millions de ventes dans le monde entier en l’espace de trois petits jours. Un démarrage historique qui trahissait un véritable engouement pour le jeu, véritable succès critique et commercial. Alors que le jeu a récemment soufflé sa première bougie, Nintendo continue de faire de beaux cadeaux… à condition d’être abonné au Nintendo Switch Online.

Retour des avatars Zelda Tears of the Kingdom

Nombreux sont encore les joueuses et les joueurs à arpenter les nouveaux paysages d'Hyrule dans Zelda TOTK. Uh an plus tard, le phénomène s’est certes estompé, et il ne faudra pas compter sur un éventuel DLC pour relancer la machine. Le papa de la licence a été catégorie : les équipes se tournent déjà vers la suite. Un prochain épisode majeur qui pourrait enfin laisser les joueurs contrôler Zelda dans un opus principal si l’on se fie aux dernières rumeurs. Il faudra s’armer de patience avant que Nintendo ne dévoile ses plans pour la suite, mais Big N a tout de même tenu à gâter les joueurs pour célébrer le premier anniversaire de Zelda Tears of The Kingdom. En plus de magnifiques fonds d’écran à récupérer pour votre smartphone, Big N lance une grande séance de rattrapage pour celles et ceux qui seraient passés à côté des avatars du jeu.

Cette semaine, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent donc aller dénicher toutes les icônes du jeu. On en retrouve à l’effigie de Link, Sidon, Ganondorf, Riju, Babil, la princesse et même la Master Sword. Comme d’habitude, une poignée de cadres et fonds peuvent être récupérés moyennant quelques points platine. Comptez-en 10 pour chaque personnage et les cadres, et 5 uniquement pour les fonds. Ces avatars Nintendo Switch Online de The Legend of Zelda TOTK seront disponibles du 20 au 27 mai 2024.

Petite aperçu des avatars Zelda Tears of the Kingdom disponibles ©IconsNSO

Dans le cadre du premier anniversaire, Nintendo a également dévoilé un collector dantesque pour la bande-son du jeu et un très bel artbook. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes en France, seule la Fnac avait un peu de stock qui s’est rapidement épuisé.