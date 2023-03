Zelda Tears of the Kingdom n’est pas encore sorti qu’il cartonne déjà. Difficile d’en attendre moins de la part d’un des jeux les plus attendus de l’année. Cependant, les mauvaises nouvelles commencent à tomber pour certains joueurs.

Si l’on ne fait que de parler de Starfield comme étant l’un des jeux les plus attendus de 2023, à n’en pas douter, Zelda Tears of the Kingdom remporte haut la main la première place dans le cœur des joueurs. C’est LE jeu totalement incontournable de cette année, et ce, avant même sa sortie. Oui, les fans sont au taquet, Internet s’est enflammé lors de l’annonce de sa date de sortie et beaucoup de joueurs se sont rués sur le collector lorsqu’il a été dévoilé. Peut-être même trop d’ailleurs.

Zelda Tears of the Kingdom fait des déçus, certaines précommandes sont annulées

Comme on pouvait s'en douter, Zelda Tears of the Kingdom est déjà victime de son succès. Des milliers de fans se sont jetés sur les précommandes de l’édition collector, mais les mauvaises nouvelles commencent à pleuvoir. Visiblement, plusieurs fournisseurs ont eu les yeux plus gros que le ventre en acceptant les précommandes à tour de bras. A l'heure où ses lignes sont écrites, beaucoup de joueurs rapportent que leurs précommandes sont annulées petit à petit, comme le signalle Hamster Joueur, spécialiste des bons plans sur les réseaux sociaux.

Un plan B pour mettre la main sur le collector ?

Malheureusement, il n’existe aucune solution miracle pour s’assurer de voir sa commande arriver à bon port. Soit vous faites partie des heureux élus ayant dégainé assez rapidement, et dans ce cas il ne devrait pas y avoir de problème, soit vous vous êtes fait coiffer au poteau sans le savoir. Pensez donc à vérifier l’état de vos précommandes pour vous préparer à rebondir chez un autre revendeur. Pour le moment, hélas, le collector semble être en rupture de stock un peu partout. Il va donc falloir être sur le qui-vive et très patient en espérant que d'autres fournées de collector seront mises en vente prochainement.

Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom est attendu pour le mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Le collector, affiché à 139,99€, devrait être disponible lui aussi à cette même date. Il contient une boite collector, le jeu en version physique, un artbook, un steelbook, des pin's et un poster Iconart.