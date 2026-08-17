Trois ans après avoir séduit des millions de joueurs, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’offre un nouvel artbook officiel disponible à la précommande sur Amazon.

Entre l’arrivée imminente du remake d’Ocarina of Time, annoncé pour 2026 sur Nintendo Switch 2, et les dernières rumeurs concernant le casting du film attendu pour l’année prochaine, les actualités autour de The Legend of Zelda n’ont pas manqué ces derniers temps. Et ce ne sont pas les fans de la franchise, qui célébrait ses 40 ans en février dernier, qui vont s’en plaindre. D’ailleurs, pour les collectionneurs, les festivités continuent aujourd’hui avec le lancement des précommandes d’un nouvel artbook qui ravira les joueurs de Tears of the Kingdom.

L’artbook de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en précommande

Dernier opus majeur en date pour la franchise, le titre aux plus de 22 millions d’unités vendues offre en effet une belle opportunité aux fans de se plonger dans les coulisses de son développement avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Secrets of the Zonai, un artbook richement illustré de 472 pages signé Dark Horse. Au cœur de celui-ci :

Plus de 50 pages d’illustrations, de visuels de personnages et d’images promotionnelles

Près de 300 pages de croquis, de notes, d’esquisses, de concept arts et de témoignages exclusifs de la part des créateurs du jeu

Plus de 80 pages consacrées à l’histoire du royaume d’Hyrule, qui reviennent notamment sur le mystérieux passé des Zonaï et nous amènent jusqu’aux événements du jeu

Des entretiens avec Eija Aonuma, Hidemaro Fujibayashi et Satoru Takiazawa, respectivement producteur, réalisateur et directeur artistique de Zelda: Tears of the Kingdom



© Dark Horse Books / Nintendo

De quoi faire le plein d’informations sur cet opus d’ores et déjà devenu emblématique pour les joueurs, donc, avec un artbook dont la sortie est annoncée pour le 20 octobre 2026. Pour l’occasion, deux éditions différentes sont proposées :

L’ édition simple , vendue au tarif de 54.70€ et comprenant : L’artbook Secrets of the Zonai

, vendue au et comprenant :

L’ édition Hero , vendue au tarif de 109.41€ et comprenant : L’artbook Secrets of the Zonai Une couverture exclusive Un étui de rangement vert Une carte des Profondeurs imprimée sur tissu Une lithographie représentant Link et les Sages Une réplique de la Pierre secrète du temps

, vendue au et comprenant :

Pas de version française annoncée pour le moment

Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Secrets of the Zonai n’est disponible qu’en version anglaise. Il n’a pas encore été révélé si une version française sera amenée à voir le jour à l’avenir. Mais sachant que l’artbook de Breath of the Wild avait eu droit à une traduction française en 2020, soit deux ans après sa sortie en version anglaise chez Dark Horse, il n’est pas impossible que la même chose se produise ici. En attendant, les fans de Tears of the Kingdom devront néanmoins se contenter de la version anglaise.

Source : Amazon