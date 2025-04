La présentation de la nouvelle console de Nintendo a fait beaucoup débat, entre bonnes et mauvaises nouvelles. Le prix de la machine et des jeux est notamment au cœur des discussions depuis. Néanmoins, ce n'est pas le seul sujet qui alimente les conversations. Par exemple, certaines fonctionnalités interrogent. C'est le cas du côté de deux éditions Switch de la saga Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Une mauvaise surprise pour les jeux Zelda sur Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 va faire plaisir à beaucoup grâce à sa rétrocompatibilité. Cela dit, plusieurs titres parus sur la précédente console auront droit à une réédition optimisée pour la nouvelle. C'est par exemple le cas The Legend of Zelda Breath of the Wild, ainsi que pour son sequel, Tears of the Kingdom.

Dans ce genre de situation, une question se pose. Pourrons-nous poursuivre notre aventure démarrée sur Switch 1 sur la future console et, si oui, comment ? Dernièrement, on a par exemple eu confirmation que nous pourrons transférer notre île d'Animal Crossing New Horizons de l'ancienne vers la nouvelle en passant, entre autres, par le cloud. Mais, cela ne serait pas aussi simple pour les deux jeux Zelda.

De fait, si nous regardons sur la page Nintendo e-shop de Zelda ToTK, on peut lire la mention : « ce logiciel n'est pas compatible avec le cloud des données de sauvegarde du service payant par abonnement Nintendo Switch Online ». Celle-ci n'apparaît cependant pas sur la page de Breath of the Wild, le doute persiste donc à son sujet. Il serait en effet étonnant qu'un opus bénéficie de cette fonctionnalité et pas sa suite. Plus surprenant encore, cette précision concernant Tears of the Kingdom n'est pas spécifiée pour toutes les régions.

Que signifie cette mention ? Pour faire, il semblerait que les joueuses et joueurs français ne puissent pas sauvegarder leur progression dans le cloud, au moins pour Zelda Tears of the Kingdom. Néanmoins, les fonctionnalités du Nintendo Switch Online sont tout de même prises en charge. Par conséquent, vous devriez pouvoir transférer votre partie d'une Switch 1 vers la Switch 2. Seulement, ensuite, vous ne pourrez enregistrer votre partie que sur la console et non dans le fameux nuage magique. Impossible, dès lors, de continuer votre partie sur une autre machine ou de préserver de l'espace de stockage grâce à ce service payant.

Pour le moment, Nintendo n'a pas commenté cet état de fait sur Switch 2. C'est donc une situation qui laisse coi, a fortiori au regard des divergences locales. Toutefois, il n'est pas dit que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom n'accueille pas cette fonctionnalité à terme, comme cela serait le cas pour Breath of the Wild.