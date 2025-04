Encore de belles surprises pour les fans de The Legend of Zelda et surtout des derniers jeux. Mais faites très vite, car tout le monde va les vouloir !

La saga Zelda n'a pas fini de faire rêver les fans ! Les derniers jeux s'apprêtent à recevoir un bon coup de polish sur la nouvelle console de Nintendo, la Switch 2. Tandis que certains auront le droit à une édition spéciale, d'autres profiteront d'un patch mineur d'optimisation. Mais, la grande nouvelle autour de la licence, c'est surtout l'arrivée d'un tout nouveau jeu qui s'accompagne déjà de pièces de collection indispensables aux fans.

De nouveaux collectors Zelda en précommande

Le Nintendo Direct consacré à la très attendue Switch 2 a surpris tout le monde avec l'annonce d'Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. Ce nouvel opus d'une licence Zelda secondaire se présente comme un préquel à Tears of the Kingdom. En ce sens, il racontera les événements qui se sont passés juste après Breath of the Wild, en se concentrant notamment sur la fameuse princesse.

Pour cette occasion, Nintendo a dévoilé de nouveaux amiibo. Ils sont à l'effigie des compagnons phares de Zelda Tears of the Kingdom, chacun étant issu d'un des peuples emblématiques du jeu. Ainsi, ces figurines pourront être utilisées en jeu pour obtenir des bonus. Par exemple, l'amiibo Link Loup offrait de la viande dans Breath of the Wild. Les détails ici ne sont pas encore connus, mais ce sera toujours un atout en jeu ! Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour une livraison le 5 juin 2025, date de sortie de la Switch 2.

Babil à 19,99 €

à 19,99 € Riju à 19,99 €

à 19,99 € Sidon à 19,99 €

à 19,99 € Yunobo à 19,99 €







Aussi, ce n'est pas encore confirmé, mais la coïncidence de l'annonce avec le nouvel Hyrule Warriors laisse deviner que les amiibo de Babil, Riju, Sidon et Yunobo vous offriront aussi des bonus bien spécifiques en jeu. On espère d'ailleurs voir les quatre personnages se battre à nos côtés.

Notons également que ce n'est pas la seule surprise en matière d'amiibo Zelda ! Une figurine du Golem de Mineru a été annoncée, mais pour une date ultérieure à préciser. L'aura Tears of the Kingdom n'est pas près de s'éteindre. Les fans espéreront sans doute d'autres modèles à l'avenir. Pourquoi pas un Soneau, puisque le peuple est particulièrement mis en avant pour le nouveau jeu ?