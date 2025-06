Excellente nouvelle pour les joueurs : Nintendo offre à nouveau un cadeau gratuit pour les possesseurs de la version Nintendo Switch 2 de Zelda: Tears of the Kingdom. Foncez !

Bonne nouvelle pour les joueurs de Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch 2. Nintendo vient de partager un nouveau plan de construction entièrement gratuit, à récupérer dès maintenant via un simple QR code. Une petite surprise qui ravira les fans de créations farfelues et d’engins bien armés.

Un cadeau sur Zelda Tears of the Kingdom version Nintendo Switch 2

Le plan en question permet de construire un chariot équipé de rayons laser, à utiliser directement dans votre partie. Pour l’obtenir, il suffit de scanner le QR code partagé par Nintendo France, en passant par le système Zelda Notes, intégré à la version Switch 2 du jeu. Une fois le code scanné, le plan est ajouté automatiquement à votre menu Autobuild.

Vous n’aurez plus qu’à rassembler les matériaux nécessaires pour construire l’engin en quelques secondes sur Zelda Tears of the Kingdom. Pas besoin de le concevoir vous-même, tout est prêt à l’emploi. C’est rapide, gratuit, et parfait pour reprendre l’exploration d’Hyrule avec un véhicule un peu plus… dissuasif. De quoi faire le ménage.

Une vraie plateforme de partage entre joueur

Derrière ce système se cache donc Zelda Notes, une fonctionnalité exclusive à la version Switch 2 de Tears of the Kingdom. Elle permet non seulement de recevoir des plans officiels comme celui de Nintendo, mais aussi de scanner des QR codes créés par d’autres joueurs. Pas mal non ?

Chacun peut générer un QR code à partir de ses propres constructions, puis le partager en ligne. Et depuis quelques jours, la communauté s’en donne à cœur joie. On voit apparaître un peu partout des véhicules blindés, des pièges fous, des robots géants ou encore des avions improbables. Reddit, Discord, Twitter... Les créations circulent à grande vitesse, et Zelda Notes devient un vrai hub communautaire pour enrichir sa partie avec des idées venues du monde entier.

Source : Nintendo