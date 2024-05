Bonne nouvelle pour les fans de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ! Un produit dérivé collector très prisé est de nouveau disponible après avoir été en rupture de stock. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette réédition et où vous pouvez vous le procurer. Un vrai plaisir pour les oreilles mais aussi pour les yeux, car il faut bien admettre que c'est plutôt joli.

Un collector de toute beauté pour les fans de Zelda

Depuis ses débuts, la saga Zelda s'est distinguée par ses bandes sonores épiques et mémorables. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le dernier opus de la série sur Nintendo Switch, ne fait pas exception. Les fans peuvent désormais revivre les moments forts du jeu grâce à l'OST de Tears of the Kingdom, qui revient en stock en version CD physique.

Cette OST comprend 344 titres répartis sur neuf disques, offrant aux auditeurs une immersion complète dans l'univers musical du jeu. Deux éditions sont proposées :

Contenu de ce collector Zelda : neuf disques, une clé USB en forme de Master Sword contenant 15 pistes musicales supplémentaires, le tout présenté dans un fourreau avec un design alternatif.

Les deux éditions de l'OST seront disponibles à partir du 31 juillet 2024. Vous pourrez les retrouver chez la plupart des revendeurs habituels. Cependant, pour garantir votre exemplaire, il est possible de passer une précommande en ligne dès maintenant.

Où précommander l'OST de Tears of the Kingdom ?

Vous pouvez actuellement précommander l'édition limitée de l'OST de Zelda TOTK sur FNAC, seul magasin où c'est pour le moment accessible et en stock. Et la bonne nouvelle c'est que les adhérant profitent d'une remise de 20 euros avec le code "BALLON10".