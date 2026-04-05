Zelda Tears of the Kingdom revient avec un superbe livre collector à destination des fans absolus de la franchise ou du jeu en lui-même. Mais attention aux fans français qui voudraient se laisser tenter.

La licence Zelda a de très nombreux fans à travers le monde. Ce n'est pas nouveau, mais Breath of the Wild et plus récemment Zelda Tears of the Kingdom ont très largement contribué au nouvel élan de la franchise, surtout auprès des plus jeunes joueurs. Peu importe votre génération, si vous êtes fans absolus de la licence, on a une très bonne nouvelle pour vous.

Un superbe livre collector parfait pour les fans de Tears of the Kingdom

Les fans de Nintendo et Zelda vont être heureux d'apprendre qu'un nouvel artbook collector sera bientôt disponible par chez nous. Pour les amoureux de Tears of the Kingdom, c'est une véritable aubaine. Sur plus de 400 pages, le livre revient sur les coulisses du développement, propose de superbes illustrations et une tonne de concept arts. Vous pourrez aussi retrouver différentes interventions de différents acteurs majeurs ayant contribué aux derniers jeux Zelda comme le producteur Eiji Aonuma, le directeur Hidemaro Fujibayashi, ou encore le directeur artistique Satoru Takizawa.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai est disponible chez quelques revendeurs comme Amazon, mais attention, il n'est pour le moment disponible qu'en anglais. On ne sait pas si une localisation française est prévue dans un avenir proche, tout dépendra du succès et bien évidemment de la demande.

Ce livre collector existe en deux versions : une standard à 55€ et une autre collector, la Hero's Edition, à 110€. Cette édition spéciale comprend de nombreux bonus, dont une réplique de la Pierre du Temps, ou encore des illustrations exclusives. Le livre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai et sa Hero's Edition ne seront disponible qu'à partir du 20 octobre 2026. Les précommandes sont en revanche ouvertes dès maintenant.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Hero's Edition)



The Legend of Zelda Tears of the Kingdom-Secrets of the Zonai (Hero's Edition)à partir de 109,68 € chez amazon.fr



Le livre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Secrets of the Zonai (Standard)