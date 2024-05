Les amateurs de Zelda Tears of the Kingdom vont pouvoir se frotter les mains. Nintendo offre une belle surprise à emmener partout avec vous. C'est magnifique !

Cette semaine marque le premier anniversaire de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancé le 12 mai 2023. Pour célébrer cette occasion spéciale, Nintendo a partagé un beau cadeau pour fêter cela dignement. Histoire d'avoir un peu de Link et de Zelda un peu partout, même au fin fond de votre poche ou de votre sac. Voyez plutôt de quoi il s'agit.

Nintendo vous fait un petit cadeau

Ainsi Big N nous offre un bel aperçu artistique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec un fond d'écran de toute beauté. Cette nouvelle œuvre d'art ont été diffusées via X, offrant aux fans un aperçu artistique inédit de leurs héros préférés. L'illustration met en avant la relation entre Link et Zelda dans ce chapitre récent de la série, soulignant l'aventure épique et les défis qu'ils ont surmontés ensemble. Une bien belle histoire, tout en image.

Pour ceux qui souhaitent personnaliser leur téléphone, la page japonaise de Nintendo propose des liens pour télécharger ces illustrations comme fonds d'écran, notamment pour s'adapter parfaitement aux smartphones. Les fans peuvent ainsi emporter une part de l'univers de Zelda avec eux partout où ils vont. Vous pouvez accéder à ces téléchargements via ce lien.

Un Succès Continu

Depuis sa sortie, Tears of the Kingdom a continué de captiver les joueurs du monde entier grâce à son gameplay immersif, son histoire riche et ses graphismes. L'anniversaire du jeu est l'occasion pour la communauté de célébrer les moments mémorables et de se rappeler pourquoi cette franchise reste si populaire et aimée.

Dans le même esprit et comme cela a été récemment évoqué sur Gameblog, les amateurs de musique de jeu vidéo vont être comblés, car la bande-son de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible en CD physique. À vrai dire, elle comprend littéralement 344 morceaux répartis sur neuf disques. Deux versions seront disponibles : une édition standard et une édition limitée. L'édition limitée se distingue par un fourreau spécial et un design alternatif, mais surtout par une clé USB en forme de Master Sword, qui inclut 15 pistes supplémentaires.

Les deux versions seront mises en vente le 31 août 2024 et seront disponibles chez la plupart des détaillants. Cependant, vous pouvez dès maintenant les précommander en ligne.