Alors que le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time est attendu pour cette année, Nintendo pourrait réserver une autre surprise aux fans pour les 40 ans de la licence.

Après des mois de rumeurs, Nintendo a officiellement annoncé le remake de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Pour l’heure, le constructeur japonais s’est contenté de dévoiler un logo et de quelques images énigmatiques, sans donner davantage de détails. Tous les regards sont désormais braqués sur le traditionnel Nintendo Direct de septembre, qui semble tout indiqué pour présenter plus en profondeur ce qui s’annonce déjà comme l’un des remakes les plus attendus de l’année. Ce que beaucoup de fans espèrent, eux, c’est que cette sortie s’accompagne d’une première véritable Nintendo Switch 2 en édition collector. Justement, les derniers bruits de couloir semblent aller dans ce sens.

Une Nintendo Switch 2 collector de Zelda en préparation ?

La réputation de Shpeshal Nick étant ce qu’elle est, on commencera en préambule par rappeler que toute rumeur appelle à la précaution. Les fameuses pincettes sont en effet de rigueur jusqu’à une éventuelle confirmation du constructeur japonais. Ce weekend, certains insiders ont en effet débattu sur ce que Nintendo prévoyait pour marquer la sortie de Zelda Ocarina of Time Remake. D’abord, il a été suggéré que le constructeur japonais n’avait pour ambition de ne commercialiser qu’une simple manette Pro aux couleurs de la licence. Chose que réfute Shpeshal Nick, qui affirme qu’une Nintendo Switch 2 consacrée à The Legend of Zelda était elle aussi prévue.

La machine ne serait en revanche pas un modèle dédié au remake d’Ocarina of Time, mais une édition limitée célébrant la licence dans son ensemble. Même son de cloche du côté du journaliste Necro Felipe, qui affirme avoir aperçu le design de la manette Pro. Elle arborerait ainsi des poignées vertes, quelques touches dorées et une Triforce en son centre. Si l’ensemble de ces informations s’avère exact, Nintendo préparerait donc un duo composé d’une console et d’une manette collector pour célébrer les 40 ans de la licence Zelda.

Quand cette Nintendo Switch 2 collector pourrait être annoncée ?

Reste désormais à savoir quand le constructeur pourrait officialiser ces nouveautés. Si sa présence à la Gamescom est déjà confirmée, une mise en lumière du jeu lors du Nintendo Direct de septembre semble plus probable. En attendant, le conditionnel reste de rigueur. Les astres semblent cependant plutôt bien alignés pour celles et ceux qui attendaient une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda avant de franchir le pas.

Source : Shpeshal_Nick