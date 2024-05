En quatre décennies, Link a porté fièrement la licence The Legend of Zelda. Mais pour combien de temps encore ? Une fuite laisse entendre qu'il pourrait passer le relai à l'avenir...

La franchise The Legend of Zelda a beau porter le nom de de la princesse, c'est bien le Héros Link que nous incarnons dans chaque opus depuis 1986. À quelques exceptions près, nous avons bien eu quelques autres personnages jouables, notamment dans un épisode sur la CD-i de Philips ou dans les spin-off Hyrule Warriors.

Alors, après quasiment quarante ans à incarner Link, une partie des fans aimerait bien contrôler un autre personnage. Cela apporterait sans nul doute un nouveau vent de fraîcheur à la franchise. Or, il se pourrait qu'un tel projet soit effectivement en travaux chez Nintendo.

Bientôt un nouveau héros ou une nouvelle héroïne dans un jeu Zelda ?

La rumeur n'est pas tout à fait nouvelle. Avant l'arrivée de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui fêtait son premier anniversaire hier, les aperçus précoces du jeu laissaient envisager à certains que la princesse Zelda serait jouable. Un an après sa sortie, force est de constater que nous incarnions exclusivement, une nouvelle fois, le célèbre Héros du temps.

Mais ces espérances ne sont peut-être pas si absurdes... De fait, un leaker réputé pour avoir déjà rapporté des nouvelles avérées autour de Metroid Prime Remastered et de Mario vs. Donkey Kong a peut-être une info concrète autour du futur de la franchise Zelda.

De fait, PapaGenos a dévoilé sur le réseau social X (ex Twitter) des designs conceptuels de The Legend of Zelda: TotK. Il s'agit de plusieurs visuels de la princesse Zelda, avec des coupes de cheveux différentes. Il accompagne son post du message suivant :

Tears of the kingdom avait un excellent design de Zelda. Je pense que nous sommes très en retard pour un jeu où Zelda serait le personnage principal. Il me semble que les fans veulent d'une telle aventure en Hyrule, c'est le moment. PapaGenos, sur X.

Or, on remarquera que, dans le post rédigé en anglais, plusieurs lettres sont en majuscule sans que cela ne soit justifié par la langue. Si nous mettons ces lettres les unes à la suite des autres, nous obtenons un nouveau message secret : « This is a hint », soit « Voici un indice ».

Il semblerait donc que l'internaute ait eu vent d'un projet encore non annoncé chez Nintendo... Serait-ce une mise-à-jour pour un jeu précédemment sorti ou bien un tout nouvel opus original permettant enfin d'incarner Zelda, à l'instar du récent Princess Peach Showtime! qui laissait jouer exclusivement Peach pour une seconde fois dans l'univers de Mario ?