Entre deux mises à niveaux payantes, un certain nombre de jeux Nintendo Switch ont dû se contenter d’un simple patch gratuit sur Nintendo Switch 2. Et pourtant, comme le prouvent deux des jeux Zelda, cela fait parfois toute la différence.

À chaque nouvelle sortie de console, c’est la même chose. Pour enrichir le catalogue d’une machine à son lancement, les éditeurs n’hésitent pas à proposer des versions améliorées de leurs jeux sortis sur la génération précédente, à l’instar par exemple de Nintendo avec ses « Nintendo Switch 2 Editions ». Bien sûr, il s’agit alors de mises à niveaux payantes, qui peuvent notamment inclure des contenus inédits pour l’occasion. Mais comme le prouve aujourd’hui Digital Foundry avec deux des jeux Zelda, il n’y a parfois pas besoin de cela pour impressionner.

Deux Zelda apparaissent plus beaux que jamais sur Nintendo Switch 2

En effet, si des best-sellers comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont naturellement eu droit à leur version Nintendo Switch 2, d’autres épisodes, au succès un peu moins retentissant, n’ont pas forcément eu cette chance. C’est notamment le cas de The Legend of Zelda: Link’s Awakening et d’Echoes of the Wisdom, qui doivent quant à eux se contenter des améliorations apportées nativement par la nouvelle machine de Nintendo. Et pourtant, Digital Foundry l’assure : cela leur suffit amplement pour briller.

« Dans l’ensemble, il s’agit de l’une des améliorations les plus impressionnantes que nous ayons vues lors du passage de la Switch 1 à la Switch 2 » révèle en effet le média spécialisé dans le domaine, avant de déclarer que les deux Zelda apparaissent presque « comme un remaster gratuit ». Et pour cause : grâce à la Nintendo Switch 2, Link’s Awakening comme Echoes of the Wisdom peuvent aujourd’hui se targuer de proposer une expérience d’une plus grande fluidité, et surtout avec une bien meilleure résolution.

Car alors que sur Nintendo Switch, tous deux fluctuaient constamment entre 30 et 60 FPS, il apparaît désormais qu’ils bénéficient d’un framerate des plus stables à 60 FPS. De même, alors que les environnements extérieurs affichaient à l’origine une résolution à 720p en docké, ils apparaissent maintenant avec une bien belle résolution en 1620p. Pour ce qui est du mode portable, on passe alors d’une résolution en 570p / 600p à l’origine à une résolution en 1080p natif actuellement, ce qui représente là encore un gain considérable pour les deux Zelda.

© Grezzo / Nintendo

Et sans mise à niveau payante !

À vrai dire, le seul reproche que semble faire Digital Foundry à l’issue de ses différentes sessions de tests, c’est que l’effet de profondeur de champ ne semble désormais plus être ajusté aux nouvelles résolutions de la Nintendo Switch 2. Il s’agit toutefois d’un bien maigre problème pour les deux Zelda, qui n’ont jamais aussi bien tourné que sur la nouvelle machine de Nintendo. Et pourtant, rappelons-le encore une fois si nécessaire : ni Link’s Awekening, ni Echoes of the Wisdom n’ont fait l’objet d’une quelconque mise à niveau payante. Comme quoi…

Source : Digital Foundry