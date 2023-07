Lorsque viendra l'heure de faire le bilan de cette année, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom contribuera certainement à nous laisser le sentiment que le cru 2023 était grandiose. La suite de Breath of the Wild a répondu aux attentes et on peut dire qu'elles étaient particulièrement élevées du côté de la communauté. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir parcouru Hyrule en long, en large et en hauteur, vous pouvez jouer dès aujourd'hui au remake d'un Zelda culte.

Un épisode de Zelda comme vous ne l'avez jamais vu

The Legend of Zelda Ocarina of Time fait partie des épisodes de la saga les plus appréciés de tous les temps. Il paraît donc assez logique que ce soit pour un remake de ce titre culte qu'un moddeur nommé CryZENx consacre une grande partie de son temps. Depuis plus de sept ans, il travaille sur ce projet particulièrement ambitieux qu'il a débuté sur Unreal Engine 4, avant de passer à l'Unreal Engine 5 lors de la sortie du moteur d'Epic Games l'an dernier.

Il y a quelques jours, ce passionné partageait une séquence de gameplay de 15 minutes de son remake de Zelda Ocarina of Time à l'intérieur de l'Arbre Mojo sur sa chaîne YouTube. Sachez que cette démo qui n'était disponible qu'en payant un abonnement Patreon est désormais jouable gratuitement pour tous et avec un mode photo en prime. Pour la télécharger, rien de plus simple : il suffit de vous rendre ici.

Un remake et un autre jeu de la saga en fin d'année ?

Le moddeur précise que le donjon culte de Zelda Ocarina of Time jouable dans la démo gratuite n'est pas encore complet et qu'une deuxième partie arrivera ultérieurement. Rappelons que le jeu d'action-aventure développé par Nintendo a déjà plus de vingt ans, lui qui a vu le jour en 1998 sur Nintendo 64. Depuis, le titre a eu droit à différents portages et à un remake sur Nintendo 3DS nommé The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D.

Le mod développé par CryZENx devrait faire sensation auprès des nombreux fans de cet épisode culte, du moins jusqu'à ce que Nintendo vienne mettre son nez dans ses affaires. L'éditeur est en effet peu friand de ce genre de projets, qu'il n'hésite pas à mettre à mal. En plus de cela, les joueurs pourraient avoir un nouveau Zelda à se mettre sous la dent avant la fin de l'année, comme le laissait supposer récemment le journaliste Jeff Grubb. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse à nouveau d'un remaster d'un ancien épisode qui pourrait alors se montrer au prochain Nintendo Direct.