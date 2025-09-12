Le prochain jeu Zelda, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau s'est montré au Nintendo Direct avec une annonce de taille : sa date de sortie. Cerise sur le gâteau, c'est imminent !

C’est certainement l’un des jeux Nintendo Switch 2 les plus attendus, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est venu passer une tête au Nintendo Direct de ce mois de septembre. Le prochain jeu de la franchise Zelda nous a partagé de nouvelles images, un peu de gameplay, mais aussi et surtout la date de sortie qui arrive très vite.

Hyrule Warriors, prochain jeu de la franchise Zelda, met le paquet au Nintendo Direct

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est un beat’em all à la Dynasty Warriors qui se place dans l’univers de Zelda. Cette licence spin-off a déjà eu droit à plusieurs épisodes et DLC, le dernier en date, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, se déroulait 100 ans avant les événements de Zelda Breath of the Wild. Avec ce nouvel épisode, ce seront désormais les événements brièvement mentionnés dans Zelda Tears of the Kingdom dont il sera question. Aux côtés de la princesse Zelda, du roi et d’autres personnages clés de l’univers, nous serons amenés à vivre l’invasion du roi démon Ganondorf et de ses légions infernales.

Le jeu nous proposera une nouvelle fois d’incarner plusieurs personnages aux compétences uniques et surtout de nous battre sur de grandes cartes où pullulent des centaines d’ennemis.

Comme pour les jeux précédents, les fans de l'univers Zelda devraient largement en avoir pour leur argent et pourront non seulement profiter de leurs héros favoris et d’autres personnages moins exploités auparavant, mais aussi de costumes et autres éléments de fan service. Du multijoueur est également prévu en local jusqu'à deux joueurs pour encore plus d'action et de chaos. Hyrule Warriors les Chroniques du Sceau sortira dès le 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.