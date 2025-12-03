Avis aux fans de la première heure de Zelda, deux nouveaux collectors en lien avec deux jeux légendaires de la franchise sont actuellement disponible en précommandes.

Un mois après la sortie d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau et en attendant de voir ce que donnera le film d'adaptation live-action de la célèbre franchise de Nintendo, Zelda s'offre de nouveaux collectors actuellement disponibles en précommande, mais qui nous font quant à eux remonter la route de la nostalgie en mettant en avant deux des épisodes les plus cultes de la série.

Deux collectors en préco pour les fans de Zelda les plus nostalgiques

Récemment, la plupart des collectors Zelda sont en lien avec Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, soit les deux épisodes les plus récents, en plus de figurer parmi les plus acclamés de la franchise. Tel n'est cependant pas le cas des deux collectors disponibles en précommande qui nous intéressent ici. Il est en effet cette fois question de rendre hommage à deux autres titres iconiques de la franchise, mais nettement plus âgés.

Les deux collectors en question sont en effet des figurines Nendoroid articulées faisant référence d'un côté au légendaire Majora's Mask de la Nintendo 64 avec différents masques que Link peut porter, et l'autre au tout aussi marquant The Wind Waker de la GameCube, avec cette fois la fameuse baguette permettant d'altérer le souffle du vent. On retrouve donc le style mignon des figurines Nendoroid, appliquées à certaines des apparences les plus enfantines du héros de la franchise The Legend of Zelda. Chaque figurine fait 10 centimètres.

Où précommander ces deux figurines ?

Ces deux figurines Nendoroid Zelda Majora's Mask et The Wind Waker sont actuellement disponibles en précommande en France en passant par la Fnac, pour une livraison à partir du 25 février 2026. Ces deux figurines s'affichent respectivement au prix de 64,99 euros et 59,99 euros. Si ces deux figurines vous intéressent, passez donc votre précommande dès maintenant via les liens suivants :



© Nendoroid / Nintendo

Source : Fnac