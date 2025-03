Zelda Ocarina of Time Remake, c’est un peu le rêve de nombreux fans. Et si vous êtes curieux, voici un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler. C’est tout simplement magnifique.

Voilà une nouvelle qui fait vibrer la corde nostalgique des fans de The Legend of Zelda. Le développeur indépendant CryZENx vient de dévoiler une nouvelle démo impressionnante de son remake non officiel de Ocarina of Time, réalisé sous Unreal Engine 5.5. Et il faut bien le dire : c’est spectaculaire.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, ça pourrait donner ça

Dans cette version revisitée de The Legend of Zelda Ocarina of Time , on redécouvre l’un des lieux les plus emblématiques du jeu original : la rivière Zora. Grâce aux capacités du moteur graphique d’Epic Games, le décor prend une toute nouvelle dimension. Jeux de lumière, textures détaillées, effets d’ambiance réalistes… tout est là pour replonger dans cet univers avec un regard neuf.

Mais ce The Legend of Zelda Remake ne se contente pas d’en mettre plein la vue. Contrairement à d’autres projets techniques, celui-ci propose un vrai morceau de gameplay. On ne fait pas que contempler : on peut interagir avec l’environnement, comme dans un vrai jeu.

Cette version de démonstration de Zelda est disponible gratuitement en 30 FPS pour tous les curieux. Une version optimisée en 60 FPS est réservée aux personnes qui soutiennent le projet via Patreon. Une belle manière de faire participer la communauté tout en récompensant les contributeurs.

Un remake que Nintendo ne semble pas prêt à faire

Cela fait des années que la communauté réclame un remake moderne de Ocarina of Time. Malgré l’amour que porte Nintendo à la licence, l’éditeur semble privilégier la création de nouveaux épisodes, comme Zelda Tears of the Kingdom, plutôt que de revenir sur ses classiques en profondeur.

Certes, la version 3DS de Zelda sortie en 2011 proposait déjà une mise à jour visuelle. Mais elle reste loin de ce que les technologies actuelles peuvent offrir. Ce projet fanmade remet donc sur le devant de la scène une question récurrente : pourquoi Nintendo n’a-t-il jamais lancé une vraie refonte complète du jeu culte ?

Source : CryZENx