L'appel épique de l'aventure d'Ocarina of Time manque à bien des fans de la saga Zelda. Et si vous le reviviez d'une façon totalement nouvelle grâce à un remake next-gen ?

Un héros en tunique verte, une fée bavarde, une épée légendaire et des plaines à perte de vue... Il n'en faut pas plus pour rappeler l'expérience fascinante de Zelda Ocarina of Time. Depuis plus de 25 ans, le jeu captive toujours autant les fans. Certains ont même décidé de lui redonner vie à leur manière. Alors que Nintendo ne semble pas prompt à produire un nouveau remake après l'opus sur 3DS, vous pouvez découvrir celui construit par un joueur qui planche sur son projet depuis des années.

Zelda Ocarina of Time comme vous ne l'avez jamais vu

Une nouvelle vidéo du moddeur Digital Dreams, réputé pour repousser les performances techniques de jeux de tous horizons, donne à voir ce à quoi pourrait ressembler Zelda Ocarina of Time aujourd'hui. Il explore la fameuse version fandmade de CryZENx, entièrement recréer sous Unreal Engine 5 et ici explorée avec la puissance combinée du ray tracing et d'une carte graphique RTX 5090.

Cette Hyrule réaliste de Zelda Ocarina of Time frôle bientôt le photoréalisme. C'est d'autant plus frappant avec un affichage en résolution 8K, tournant sans difficulté à 30 FPS. Le paysage est saisissant grâce à des effets de lumières flamboyants. Les reflets dynamiques mettent en valeur jusqu'au moindre petit brin d'herbe. N'espérez cependant pas une aventure aussi grande que le Zelda Ocarina of Time d'origine. Ici, il s'agit plutôt d'un environnement à explorer librement, sans mécanique. Nous avions déjà eu divers aperçus de cette démo, comme les fonds marins ou la rencontre avec la grande Fée. Cette fois, Digital Dreams nous emmène faire un tour au domaine dans l'envoûtant domaine Zora.

Ce genre de création met à la fois des étoiles dans les yeux des joueurs et interroge sur la dimension que peuvent prendre les remakes. Dans les commentaires de la vidéo, nous pouvons lire des critiques arguant un rendu « trop lisse », voire « plastique », qui ne rend pas honneur au « charme » de la version originelle. Toujours est-il que la flamme brûle toujours autant pour Zelda Ocarina of Time. Cela pourrait bien donner des idées à Nintendo.