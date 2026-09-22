Au cours du week-end, Nintendo a dévoilé la map du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time, et les fans sont déjà sous le charme de cette version remise au goût du jour.

Le 5 novembre prochain, The Legend of Zelda Ocarina of Time fera officiellement son retour sur Nintendo Switch 2 par le biais d’un remake très attendu des fans de la franchise. Encore plus depuis la diffusion du Direct dédié aux 40 ans de Zelda, où nous avons eu droit à un premier aperçu étendu de ce qui nous attend avec cette nouvelle version. Et tandis que chaque nouveau jour qui passe nous rapproche désormais un peu plus de la sortie du jeu, l’heure est venue pour Nintendo de nous en montrer un peu plus… en dévoilant la carte d’Hyrule.

Nintendo dévoile la carte du remake de Zelda Ocarina of Time

C’est en effet par le biais d’un simple tweet posté au cours du week-end que la firme japonaise a décidé de dévoiler la carte du remake de Zelda Ocarina of Time qui, bien sûr, reste ici la même que celle que les joueurs ont pu connaître sur Nintendo 64 et Nintendo 3DS. Car pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, nous n’aurons pas ici affaire à une réinvention du jeu original à l’instar de remakes comme ceux de Resident Evil ou Tomb Raider: Legacy of Atlantis par exemple, mais bien à une fidèle recréation modernisée du jeu de 1998.

De fait, si vous avez déjà joué à Zelda Ocarina of Time auparavant, vous ne serez aucunement dépaysé à la vue de cette carte remise au goût du jour, qui comprend les mêmes lieux emblématiques qu’à l’époque. De la forêt Kokiri au château d’Hyrule, en passant par le domaine Zora, le lac Hylia, la vallée Gerudo ou encore le Mont du Péril, aucun ne manque à l’appel. Et pour les relier les uns aux autres : la fameuse plaine d’Hyrule, dont nous avons pu avoir un premier aperçu à l’occasion du Nintendo Direct du 8 septembre.

Les fans réclament une version poster

Et une chose est sûre, cette première image de la map fait déjà son petit effet auprès des fans de Zelda Ocarina of Time, qui sont nombreux à espérer que la firme finisse par en faire en poster. « Je la veux sur le mur de ma chambre », s’est notamment exclamé un internaute en réaction au tweet de Nintendo. « Il y a moyen de l’avoir IRL ? », demande un autre. « Ça va être incroyable ! », répond enfin un dernier. Heureusement pour nous, il n’y aura pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir se (re)plonger dans ce qui reste considéré comme l’un des jeux les plus cultes de l’histoire.

En attendant, pour les plus curieux comme les plus nostalgiques, on vous laisse avec une image de la version originale de la map, telle qu’elle apparaissait dans le manuel de la version Nintendo 64 du jeu. Une belle occasion de constater que si rien n’a vraiment changé dans cette mouture de 2026, la façon dont sont présentés les lieux se veut tout de même radicalement différente sur le papier. Reste maintenant à découvrir les émotions qu’ils provoqueront manette en main avec le remake graphique, qui a encore bien du mal à faire l’unanimité chez les fans de Zelda Ocarina of Time.

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Source : Nintendo